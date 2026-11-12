«Ancora una volta si scaricano sui dirigenti scolastici responsabilità che dovrebbero essere assunte dalle autorità competenti». Così Andrea Codispoti, responsabile nazionale dei dirigenti scolastici della Uil Scuola, interviene sul protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di allarme.

Le centinaia di false minacce arrivate via email alle scuole italiane hanno generato paura tra personale, studenti e famiglie, spingendo la Presidenza del Consiglio dei ministri a diffondere indicazioni operative che affidano ai dirigenti la valutazione degli elementi di rischio e la decisione sull'eventuale chiusura degli istituti.

«È inaccettabile che un dirigente scolastico assuma decisioni autonomamente su questioni così gravi e delicate. Il paradosso è evidente: se chiude la scuola, valutando erroneamente il pericolo, rischia contestazioni per interruzione di pubblico servizio; se non la chiude e accade qualcosa, rischia di essere chiamato a risponderne. Non si può continuare a trasformare il dirigente scolastico in parafulmine di ogni emergenza e di inefficienze altrui», conclude Codispoti.