La convocazione del Comitato per la sicurezza della Repubblica a livello tecnico, alla presenza del sottosegretario Alfredo Mantovano e dei ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi, persegue «l'obiettivo» di «impedire che minacce infondate blocchino servizi essenziali e garantire la sicurezza di studenti, insegnanti, operatori scolastici e famiglie, e più in generale dell'intera comunità nazionale».

Secondo il cronoprogramma concordato durante la riunione, il ministro dell'Interno fornirà indicazioni operative alle Prefetture per garantire in piena sicurezza la continuità delle attività dei servizi pubblici.