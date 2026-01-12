L’Università Magna Graecia di Catanzaro ha recentemente 18 master di alta formazione completamente gratuiti, finanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nell'ambito del progetto "Magna Graecia Mediterranea".

L’obiettivo – si legge in una nota stampa dell’Ateneo - è ambizioso: contrastare la "fuga dei cervelli" offrendo ai giovani la possibilità di acquisire competenze in settori strategici per lo sviluppo del territorio, in maniera completamente gratuita. I 18 master attivati riguardano principalmente le discipline Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e si rivolgono ai professionisti di diversi settori produttivi (Farmaceutico - Biomedico - Tecnologico e Digitale – Imprenditoriale). Ogni master prevede una combinazione di didattica frontale, seminari, tirocini e stage in aziende partner.





Il Progetto “Magna Graecia Mediterranea” – prosegue il comunicato - rappresenta una lungimirante alleanza per il futuro, costruita su misura per le imprese locali che hanno contribuito all’individuazione di tematiche e aree di interesse sviluppate dal mondo accademico e della ricerca attraverso i 18 percorsi di alta formazione finanziati dal Mur. Il rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovanni Cuda, ha definito questo progetto un "patto per la crescita" che conferma il ruolo dell’Ateneo di Catanzaro quale polo di eccellenza per l’alta formazione.

Per consultare l'elenco completo dei 18 master e scaricare i singoli bandi è possibile visitare la sezione dedicata alla Scuola di Alta Formazione dell'UMG. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 14 gennaio 2026.