«Oggi sono stata in Calabria, nell’area della Piana di Sibari colpita dal ciclone Nils nei giorni scorsi, insieme ai sindaci di Corigliano-Rossano e Cassano all’Ionio, che ringrazio per il lavoro costante. Qui abbiamo visitato l’argine lungo il fiume Crati, che si è rotto in sei punti, provocando allagamenti di case, aziende agricole, imprese e strade». Così la segretaria del Pd Elly Schlein, che oggi è stata sui luoghi dell’alluvione.

«C’è tanta disperazione», racconta la segretaria. «Ho incontrato una signora che ha subito due alluvioni in 18 anni, una che ha perso la sua stalla in un’alluvione otto anni fa e da allora non ha ricevuto aiuti, una famiglia che mi ha mostrato sul muro i segni delle due alluvioni che hanno travolto in 8 anni la loro casa e che mi hanno fatto vedere i danni alla cucina nuova e al trattore che non hanno ancora finito di pagare».

«Devono arrivare aiuti e ristori in tempi rapidi per le famiglie e le imprese, per metterle in condizioni di ripartire», sottolinea Schlein. «Per questo chiediamo di sospendere i tributi per le comunità coinvolte da questi eventi estremi».

I sindaci hanno sollevato la necessità di maggiori risorse per le somme urgenze e per la messa in sicurezza del territorio, chiedendo inoltre la semplificazione delle procedure. Gli agricoltori hanno chiesto interventi immediati per pulire i fiumi e curare gli argini.

«Non possiamo continuare a inseguire le emergenze: questo ennesimo evento climatico estremo rende ancora più evidente l’urgenza di un grande piano nazionale di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, contro il dissesto idrogeologico», ha aggiunto la segretaria.

Schlein ha ringraziato amministratori e protezione civile, così come «tutti coloro che si sono mossi da subito per prestare soccorsi agli sfollati e sostegno alla popolazione colpita. Grazie ai tanti volontari che stanno lavorando senza sosta per ripristinare in tempi strettissimi servizi essenziali, come la scuola che abbiamo visitato e che speriamo riaccolga i bambini già domani. Abbiamo incontrato una trentina di volontari che hanno aiutato a togliere acqua e fango che avevano invaso il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide».

«Il Partito Democratico su questo è pronto a fare la sua parte a ogni livello istituzionale», conclude Schlein.