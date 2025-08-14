Prima servono reti interne efficienti e indispensabili, poi il collegamento tra le sponde che altrimenti rischia di mettere insieme due territori in grande difficoltà
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
La Calabria ha bisogno di infrastrutture vere, moderne e adeguate. La tanto annunciata alta velocità ferroviaria da Salerno a Reggio Calabria, simbolo della rinascita del Sud, è ancora lontana: mancano 17 miliardi. Per il tratto fino a Praia–Paola servono 17,4 miliardi, ma ci sono solo 13 miliardi: mancano oltre 4. Per arrivare a Villa San Giovanni servono altri 12,8 miliardi. Totale risorse mancanti: 17,2 miliardi. Dal Pnrr arriveranno solo 1,08 miliardi, meno di quanto previsto. Il resto dovrà essere coperto dallo Stato e dal contratto di programma Rfi 2025. La Corte dei Conti avverte: senza completare l’opera, il divario Nord–Sud resterà un ostacolo allo sviluppo.
Il Ponte sullo Stretto: grande opera, ma non è una priorità. Secondo un sondaggio di Ilvo Diamanti su Repubblica, il Ponte sullo Stretto è condiviso solo dal 28% degli intervistati. Nelle isole la percentuale sale appena al 31%. La grande maggioranza non lo considera indispensabile. Molti cittadini pensano che le priorità siano altre. Il Ponte è un’opera faraonica, che assume un carattere storico, ma senza l’alta velocità e le infrastrutture adeguate ai tempi, in Calabria e Sicilia, il ponte rischia di collegare due territori in grave difficoltà. Prima servono reti interne efficienti e indispensabili, poi il collegamento tra le sponde.
Vediamo quali sono le opere ritenute indispensabili e urgenti.
L’autostrada Mediterranea, A2, è di fatto un’eterna incompiuta. La Salerno–Reggio Calabria è stata ammodernata in molte tratte, ma ancora oggi importanti tratte risultano pericolose e totalmente inadeguate.
Soprattutto la Cosenza–Lamezia Terme: senza corsia di emergenza, per più di 300 giorni all’anno è di fatto impraticabile. Tante le curve strettissime, mentre le pendenze critiche dalla montagna portano verso il mare; e poi c’è la sicurezza fuori standard. Si attraversa quasi sempre ad una sola corsia a causa di continui cantieri aperti.
Il tratto vibonese è uno dei più rischiosi d’Italia, con cantieri attivi da molti anni, carreggiate inadeguate e un alto tasso di incidenti.
La SS 106 jonica: la “strada della morte”
Lungo la costa ionica calabrese, la statale 106 resta tra le strade più pericolose d’Italia: attraversa tanti paesi, ha carreggiate strette, incroci a raso e illuminazione inesistente. Alcuni lotti sono in cantiere, ma gran parte del tracciato è ancora lontana da standard minimi di sicurezza. Pensare di arrivare a Reggio Calabria passando per questa strada e poi prendere il Ponte è un controsenso.
In conclusione: prima del Ponte sullo Stretto servono collegamenti veloci e sicuri in Calabria e Sicilia. Urge poi mettere mano alla lunghissima rete di strade provinciali che al momento sono di fatto in stato di totale abbandono.
Solo dopo il Ponte potrà essere davvero utile e non soltanto un’opera simbolica.