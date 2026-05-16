Le uova potrebbero diventare un alleato prezioso per la memoria e per la salute del cervello.

È quanto emerge da un nuovo studio scientifico che riaccende l’attenzione sul ruolo dell’alimentazione nella prevenzione del declino cognitivo e dell’Alzheimer.

Secondo la ricerca, consumare regolarmente uova potrebbe contribuire a proteggere alcune funzioni cognitive grazie alla presenza di nutrienti fondamentali per il cervello, come colina, luteina e vitamine del gruppo B.

Gli studiosi hanno osservato che le persone che includono le uova nella propria dieta mostrerebbero una minore probabilità di sviluppare problemi di memoria e deterioramento cognitivo nel tempo.

Un dato che rafforza il legame sempre più studiato tra alimentazione e salute neurologica.

Per anni le uova sono state al centro di dibattiti legati soprattutto al colesterolo.

Oggi però numerose ricerche stanno rivalutando il loro profilo nutrizionale, sottolineando come, se inserite in una dieta equilibrata, possano offrire importanti benefici.

Tra gli elementi più interessanti individuati dagli esperti c’è soprattutto la colina, sostanza considerata essenziale per il corretto funzionamento del cervello e coinvolta nei processi della memoria e della comunicazione tra neuroni.

Anche la luteina, antiossidante presente nel tuorlo, potrebbe svolgere un ruolo protettivo contro l’invecchiamento cerebrale.

La ricerca si inserisce nel più ampio filone di studi che punta a individuare strategie preventive contro le malattie neurodegenerative, sempre più diffuse con l’aumento dell’età media della popolazione.

L’Alzheimer, infatti, rappresenta oggi una delle principali sfide sanitarie globali, con milioni di persone colpite nel mondo e numeri destinati a crescere nei prossimi decenni.

Gli esperti precisano comunque che nessun singolo alimento può da solo prevenire la malattia.

La protezione del cervello passa da uno stile di vita complessivo che comprende alimentazione equilibrata, attività fisica, sonno regolare e stimolazione cognitiva.

In questo quadro le uova potrebbero rappresentare un tassello utile all’interno di una dieta sana e varia.

Lo studio rilancia dunque il tema della prevenzione attraverso le abitudini quotidiane, ricordando come anche scelte alimentari semplici possano avere effetti importanti sulla salute nel lungo periodo.