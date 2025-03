Cresce l'attesa a Palmi per vedere la città protagonista al cinema. Il territorio, i suoi quartieri, i monumenti, i paesaggi, il dialetto, le tradizioni, l’essenza più autentica dello spirito della comunità, avranno un ruolo di rilievo nel nuovo film dei Manetti Bros,“US Palmese”, in uscita il prossimo 20 marzo.

Lunedì 10 il Cineteatro locale “Manfroce” ospiterà in esclusiva l’anteprima istituzionale dell’opera cinematografica, alla presenza dei registi e dei protagonisti, con in testa Rocco Papaleo, il produttore Pier Giorgio Bellocchio e la Fondazione Calabria Film Commission con il suo presidente Anton Giulio Grande. Nella stessa struttura, riaperta eccezionalmente, dal giorno 20 al 26, i cittadini potranno assistere alla proiezione a pagamento del film. La commedia, che tratta il calcio di provincia con toni fiabeschi, rappresenterà un modo formidabile per promuovere e valorizzare la città.

«Sarà un’importante vetrina per Palmi e la Calabria intera – afferma il sindaco Giuseppe Ranuccio -. Coglie l’animo e i sentimenti dei palmesi e ne mette in evidenza le virtù».



Il film costituirà anche un mezzo per rivedere i luoghi del proprio cuore per i tanti emigrati lontani da tempo. I celebri registi Manetti hanno girato la pellicola a Palmi, per otto settimane nell’estate 2023, poiché è il luogo di origine della madre, ed è stato per tanti anni la meta di villeggiatura della famiglia.

«In un mondo dominato dal business, c’è ancora chi crede in un grande sogno» – ha scritto pochi giorni fa sui propri canali social ufficiali Rocco Papaleo, uno degli attori protagonisti. Difatti, le virtù umane dei calabresi saranno messe in risalto nella trama del film e, con un tocco di magia, rivestiranno una parte fondamentale nell’evolversi della storia ricca di risate, delicatezza e passione.

Il film

La pellicola è già stata presentata con successo alla Festa del Cinema di Roma e all’International Film Festival di Rotterdam. È stata realizzata con il contributo della Calabria Film Commission, il patrocinio della Lega nazionale dilettanti e distribuita da 01 Distribution. Si narrano le vicende della squadra di calcio locale dai colori neroverdi. Tra gli attori protagonisti: Rocco Papaleo, Claudia Gerini, Blaise Alfonso, Giulia Maenza. A Palmi, una piccola cittadina della Calabria, don Vincenzo (Rocco Papaleo), geniale agricoltore in pensione, ha un’idea folle per risollevare la squadra di calcio: organizzare una bizzarra raccolta fondi tra i cittadini per ingaggiare Etienne Morville (Blaise Afonso), giocatore di Serie A, dal pessimo carattere, ma tra i più forti al mondo. Seppur controvoglia, Morville lascerà Milano per trasferirsi a Palmi e provare a risanare la sua immagine. Qui si scontrerà con una realtà fatta di sincerità, che porterà tutti a vivere un’esperienza indimenticabile.