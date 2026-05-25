Cresce l’attesa per il concerto dell’artista autrice di tormentoni che hanno riscosso successi sulle piattaforme online e nelle radio negli ultimi anni. La cantante chiuderà la tre giorni tra fede, musica e tradizione

La festa di Maria Santissima di Porto Salvo si prepara a vivere il suo momento più atteso con l’arrivo di Baby K, protagonista del concerto in programma martedì sera alle ore 22 in piazza Maria SS. di Porto Salvo. L’evento chiuderà il cartellone dei festeggiamenti organizzati dal Comitato festa tra appuntamenti religiosi, spettacoli, gastronomia e tradizione popolare.

Per Porto Salvo sarà una serata destinata ad attirare pubblico da tutta la provincia e non solo. L’artista, tra le più note del panorama pop italiano degli ultimi anni, porterà sul palco una scaletta fatta di successi che hanno dominato classifiche radiofoniche e piattaforme streaming. Da “Roma-Bangkok” a “Voglio ballare con te”, passando per “Da zero a cento” e “Playa”, Baby K è diventata negli anni uno dei volti simbolo della musica pop-dance italiana.

Nata a Singapore e cresciuta a Londra prima del ritorno in Italia, Baby K ha costruito il proprio percorso artistico partendo dalla scena hip hop romana per poi conquistare il grande pubblico con un mix di sonorità urban, pop ed elettroniche. La svolta arriva nel 2013 con l’album «Una seria», impreziosito dalla collaborazione con Tiziano Ferro nel brano “Killer”. Da lì una lunga serie di tormentoni estivi e collaborazioni che l’hanno resa una delle artiste italiane più riconoscibili anche fuori dai confini nazionali.

La presenza di Baby K rappresenta il punto di forza del programma civile della festa di Porto Salvo, che quest’anno punta a unire devozione religiosa e grande spettacolo popolare. Le celebrazioni prenderanno il via domenica con animazione per bambini e il tradizionale raduno dei Giganti, mentre lunedì spazio alla musica degli Antigua. Martedì, oltre al concerto, resta centrale il momento religioso con la processione dedicata a Maria Santissima di Porto Salvo, particolarmente sentita dalla comunità locale.

Ad accompagnare le tre giornate ci saranno inoltre stand gastronomici, bancarelle, giostre e spettacoli pirotecnici che chiuderanno ufficialmente i festeggiamenti. Un mix di fede, identità popolare e intrattenimento che culminerà proprio con la voce e l’energia di Baby K, pronta a trasformare Porto Salvo in una grande arena a cielo aperto.