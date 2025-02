Non cerchiamo gli ascolti come primo obiettivo, ma quello di offrire da sempre al nostro pubblico un servizio di alta qualità, fatto di notizie, cultura, spettacolo, informazione, intrattenimento. LaC ha come principale finalità quello di dare a tutti una voce libera e autorevole.

I numeri sono molto importanti, ma per noi non sono mai stati fondamentali. Il progetto editoriale ha delle radici profonde.

In ogni caso è nostro dovere ringraziare tutti quelli che, e siete in tanti, anche nel mese di gennaio 2025 avete confermato il Network LaC la TV più vista in Calabria con 111.085 contatti netti e un ascolto medio di 1.753.

Grati anche per il notevole incremento del pubblico che segue la nostra informazione in tv e sulle piattaforme online e in streaming in tutta Italia ed all’estero, così come i format di attualità, storia, cultura e divagazione.

Tutte le nostre trasmissioni sono state apprezzate e gradite dal pubblico e dalle varie fasce di età.

Siamo particolarmente grati a chi ha consentito di ottenere un grande successo alle trasmissioni dedicate a Sanremo con medie di oltre 50.000 contatti netti al giorno.

Sanremo 2025: ecco la nostra sezione

Il gruppo editoriale anche stavolta ha scommesso con un grande sforzo tecnico e giornalistico per sostenere una magnifica squadra di inviati al festival.

Grazie ai 6 inviati all’Ariston e ai due format di successo, Sanremo on The Road e Sanremo è sempre Sanremo che hanno lavorato in piena sinergia.

Per noi, al di là di tutto, interessa dare “voce a chi non ha voce”, essere sempre puntuali e severi nel selezionare le notizie, puntando ad essere sempre più Tv con la vocazione al servizio pubblico e giornali online di ‘servizio’, un vero servizio pubblico a disposizione di tutti.

Liberi e indipendenti. Noi per voi. Tutto il resto verrà da sé ...