Balneari. Soddisfazione di Giannetta per l’approvazione unanime della sua proposta di legge.

“Ancora una volta la Regione Calabria si pone all’avanguardia e risolve problemi complessi che altri preferiscono rimandare ad oltranza. Con la legge votata all’unanimità, il Consiglio regionale ha dato vigore al settore balneare, vitale per la nostra economia”.

Lo dichiara il consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia Domenico Giannetta.

“La Calabria ha chilometri e chilometri di spiaggia non utilizzata - continua - e ogni comune costiero avrà strumenti giuridici certi per verificare la scarsità della risorsa spiaggia nel proprio territorio e procedere alla proroga delle concessioni demaniali o indire nuovi bandi, con regole uniformi, nel rispetto di interessi transfrontalieri certi.

Con questa formula, la Regione non ha solo salvato la stagione balneare, gli investimenti e i ristori per i danni causati dai cicloni, come qualcuno ha in effetti evidenziato. La Regione - dichiara Giannetta - ha varato un vero e proprio nuovo sistema giuridico amministrativo, stabile, sicuro e affidabile, che disciplina e organizza il comparto turistico demaniale. Mettendo al sicuro famiglie e lavoratori e incentivando nuovi investimenti, nel rispetto dell’ambiente, del mare e delle coste.

E se dai banchi dell’opposizione sono emersi timori sulla possibilità di future impugnative, noi rispondiamo chiaramente che questa eventualità non ci spaventa e stiamo già costruendo una rete di protezione giuridica per difendere la legge in tutte le sedi. Anzi - incalza - rilanciamo. Perché siamo sicuri che altre regioni siano già a lavoro per applicare la nostra formula nei propri territori.

La Calabria conferma di essere una Regione capace di guidare il cambiamento e offrire soluzioni concrete. Con la visione strategica del presidente Roberto Occhiuto continueremo a difendere imprese, lavoro e territori, trasformando le difficoltà in opportunità di sviluppo”, conclude Giannetta.