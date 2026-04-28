«Relativamente, infine, alla criticità segnalata in Viale De Filippis,

si informa che il tratto di interesse ricade nelle competenze del Comune di Catanzaro, al quale potrà rivolgersi per ogni successiva occorrenza». Semplice e perentoria la risposta di Anas in relazione ai due restringimenti di carreggiata che da ormai più di un mese affliggono gli automobilisti in entrata ed in uscita dal centro città attraverso l’arteria principale di Viale De Filippis.

Con una dettagliata risposta alle interpellanze del dott. Sergio Gaglianese, presidente dell’associazione La Tazzina della Legalità, l’ing. Luigi Mupo, responsabile della struttura territoriale Anas Calabria sede di Catanzaro, ha così fugato ogni dubbio circa la competenza di questo tratto di strada. Le riparazioni, sulla corsia di sorpasso in direzione nord e sulla corsia direzione Lido in direzione uscita, spettano dunque a Palazzo De Nobili che in questo periodo non possiede risorse per le varie buche sparse in ogni dove, figuriamoci per questi interventi che per quanto relativi a pochi metri, coinvolgono migliaia di automobilisti dopo che le piogge hanno provocato avvallamenti e sbriciolamento dell’asfalto, causando la restrizione delle carreggiate.

Il risultato è quello che si vede nella foto: lunghissime file dovute al rallentamento in entrambe le direzioni.

Due ‘tappi’ che stanno condizionando pesantemente la circolazione dei veicoli già appesantita dai lunghissimi lavori nella galleria Sansinato (che per fortuna volgono ormai al termine).