Per anni il turismo calabrese è stato raccontato quasi esclusivamente attraverso il mare. Una narrazione comprensibile, considerando la qualità delle coste e la forza attrattiva di molte località balneari, ma che ha finito per consolidare un modello fortemente stagionale, concentrato in pochi mesi dell’anno.

Un sistema che, nel tempo, ha mostrato tutti i suoi limiti. Un turismo che vive quasi esclusivamente tra luglio e agosto è, per definizione, fragile, poiché dipende da fattori climatici, da flussi concentrati e da una domanda poco diversificata.

È da qui che nasce il tema della destagionalizzazione, ma forse la domanda giusta non è come allungare la stagione, bensì come ripensare il modello turistico.

Destagionalizzazione: non è una questione di calendario

Uno degli errori più comuni è considerare la destagionalizzazione come un problema di calendario: si pensa che basti aggiungere eventi nei mesi invernali o aumentare la promozione fuori stagione. In realtà, non è così.

È una riflessione emersa anche nel confronto promosso nei giorni scorsi a Scilla dalla Fondazione Magna Grecia, dedicato al tema della destagionalizzazione e alla continuità dell’offerta turistica. La destagionalizzazione non si costruisce riempiendo il calendario, ma creando un’offerta capace di generare motivazioni di viaggio durante tutto l’anno. È una questione strutturale, non solo comunicativa. Ed è qui che entra in gioco il marketing territoriale, non come semplice promozione, ma come capacità di organizzare e valorizzare un territorio nel suo insieme.

Guardare la Calabria con occhi nuovi

Per affrontare questa sfida serve, prima di tutto, un cambio di prospettiva. Come scriveva Marcel Proust, «il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi». È esattamente ciò di cui ha bisogno oggi la Calabria. Se osservata oltre la dimensione balneare, la regione mostra un patrimonio diffuso e straordinario: borghi storici, aree interne ricche di identità, parchi naturali, tradizioni artigianali e una cultura enogastronomica tra le più autentiche d’Italia.

Risorse che non dipendono dall’estate e che possono diventare la base di un turismo più stabile e duraturo.

Oltre il mare: il territorio come sistema

Il mare resta il principale attrattore turistico della Calabria, ed è giusto che sia così. Ma se il turismo resta esclusivamente legato alla costa, la stagione sarà inevitabilmente breve. La vera sfida è costruire motivazioni di viaggio che vadano oltre la spiaggia. In questo senso, il turismo non può più essere visto come una somma di singole destinazioni, ma come un sistema territoriale: un ecosistema in cui costa, borghi e aree interne dialogano tra loro, offrendo esperienze diverse ma complementari. È qui che prende forma quello che possiamo definire un nuovo paradigma: il turismo dei territori.

Viaggiatori diversi, turismo diverso

Negli ultimi anni il turismo è cambiato profondamente. Sempre più viaggiatori cercano autenticità, natura e contatto con le comunità locali: non si limitano a visitare un luogo, vogliono viverlo. È il passaggio da un turismo di consumo a un turismo di senso, in cui il valore non è dato solo dalle attrazioni, ma dalla capacità di un territorio di raccontare sé stesso. Cammini, percorsi naturalistici, enogastronomia, artigianato e tradizioni diventano così elementi centrali di una nuova offerta turistica.

Calabria e undertourism: un vantaggio competitivo

Se molte destinazioni europee oggi devono fare i conti con l’overtourism — quindi sovraffollamento, pressione ambientale e perdita di identità — la Calabria si trova invece in una condizione opposta, fatta di potenziale inespresso: è una terra di undertourism. Un territorio ancora poco congestionato, dove l’autenticità non è un prodotto da ricostruire, ma una realtà ancora viva. Un elemento che, se ben valorizzato, può trasformarsi in un vantaggio competitivo. In un mondo in cui cresce la domanda di luoghi meno affollati e più autentici, la Calabria ha tutte le caratteristiche per intercettare questo cambiamento.

Le leve per un turismo tutto l’anno

Le esperienze che permettono di superare la stagionalità sono già sotto gli occhi di tutti. Il turismo lento, legato ai cammini e agli itinerari naturalistici, consente di distribuire i flussi e aumentare la permanenza media.

Il turismo enogastronomico, con vendemmie, frantoi aperti e percorsi del gusto, è già oggi uno dei principali motori della destagionalizzazione in molte regioni italiane. A queste si aggiunge il valore dell’artigianato, che può trasformarsi in esperienza: visitare una bottega, osservare una lavorazione, entrare in relazione con chi produce. Non si tratta di elementi marginali, ma di asset strategici.

Il vero nodo: fare sistema

La Calabria non ha un problema di risorse: ne ha in abbondanza. Il vero limite è la frammentazione. Le diverse componenti del territorio spesso non dialogano tra loro: costa e aree interne restano separate, i comuni agiscono in modo isolato, le imprese non sempre lavorano in rete. La destagionalizzazione, invece, richiede un sistema integrato tra territori, collaborazione tra imprese e strategie condivise tra istituzioni.

Il turismo diventa così un ecosistema capace di generare sviluppo diffuso.

Una sfida che può diventare opportunità

La Calabria non deve inseguire il turismo di massa: deve valorizzare ciò che la rende diversa, ovvero spazio, autenticità e identità. In questo senso, la sua posizione nel panorama turistico può trasformarsi in un punto di forza. Perché, in fondo, il mare porta i turisti, ma sono i territori che li fanno restare.