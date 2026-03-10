Il quotidiano Calabria.Live festeggerà il prossimo mercoledì 11 marzo i suoi primi 10 anni di ininterrotta attività giornalistica, un evento che sarà celebrato al Palazzo dell’Informazione Adnkronos, ospiti di Pippo Marra, fondatore e storico direttore dell’agenzia nazionale di stampa, anche lui di origini calabresi e che vedrà la partecipazione diretta del sottosegretario al Mezzogiorno Luigi Sbarra.

“In questi dieci anni Calabria.Live – precisa Santo Strati fondatore e direttore responsabile del giornale - ha introdotto una narrazione nuova della Calabria, terra di emigrazione e madre di grandi italiani che hanno conquistato posizioni apicali in tutto il mondo, dando lustro alla propria terra, protagonista involontaria di una diaspora che non si è mai fermata. Abbiamo raccontato le gioie, le speranze, i successi, il dolore di Cutro, le eccellenze calabresi che hanno fatto e fanno grande l’Italia, il futuro condizionato di tanti giovani costretti a partire per assenza di opportunità di lavoro, l’orgoglio di chi resta, l’entusiasmo di chi torna. Raccontiamo, nel solco di una ormai consolidata consuetudine, le passioni e la determinazione del popolo calabrese, nel rispetto pieno della più totale indipendenza e del confronto dialettico che ci hanno permesso di conquistare un’autorevolezza senza pari”.

All’incontro dell’11 marzo, che sarà coordinato dal Presidente dell’Accademia Calabra Giacomo Saccomanno- -anticipa Santo Strati- ci saranno numerosi calabresi “illustri”: da Corrado Calabrò, Grand Commis della Repubblica al Rettore dell’Università della Calabria Gianluigi Greco, dal Presidente della Fondazione dell’Università La Sapienza di Roma Eugenio Gaudio al grande genetista ed ex Rettore di Tor Vergata Giuseppe Novelli, dall’ex Presidente della Regione Calabria Giuseppe Nisticò al Presidente Emerito della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli, ma con loro tantissimi altri rappresentanti contemporanei della storia del Paese, “Tutti orgogliosamente calabresi”. Saranno “presenti” con un saluto video l’eurodeputata Giusi Princi, già vicepresidente della Giunta regionale, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il Presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo.

Per la qualità dell’informazione, la totale indipendenza, i contenuti spesso esclusivi, il rigore nella verifica e controllo delle fonti e delle notizie – si legge in una nota stampa - Calabria.Live ha conquistato in dieci anni un’assoluta e indiscussa autorevolezza che va ben oltre i confini regionali. Il quotidiano dei calabresi nel mondo, infatti, ha una distribuzione planetaria: ovunque ci sia una comunità di calabresi o un singolo calabrese, Calabria.Live arriva puntuale e gratuitamente tutte le mattine. E tutto ciò è reso possibile da donazioni e abbonamenti sostenitori, di privati e aziende che credono nella necessità di supportare la stampa indipendente che non riceve o utilizza sussidi e contributi pubblici.

Dal 2017 Calabria.Live – prosegue la nota - ha introdotto una narrazione diversa della Calabria, un modello che altri poi, hanno cominciato a imitare, con grande aiuto alla reputazione regionale: il racconto della “bella Calabria” con i suoi tantissimi aspetti positivi, la sua gente, la sua storia, le sue tradizioni, il futuro dei suoi giovani. Palpabile ma anche ampiamente giustificato l’orgoglio con cui Santo Strati racconta la “fatica” di un giornale quotidiano come questo.

”Abbiamo raccontato ai calabresi e a tutto il mondo – dice - una Calabria che molti di noi conoscevano poco, presentando l’operosità e l’impegno di giovani, donne, amministratori locali, imprenditori e professionisti per far crescere la propria terra, rivelando talenti, facendo scoprire il patrimonio millenario e inestimabile di cultura che caratterizza questa terra. A Dio piacendo, continueremo nel nostro impegno a favore della gente calabrese, con un giornalismo rigoroso e attento per parlare a un popolo fiero delle proprie origini e orgoglioso della sua appartenenza, una parte piccola, ma non meno importante, di un Paese amato e rispettato in tutto il mondo”.

Sul supplemento domenicale di Calabria.Live (CALABRIA DOMENICA) sono raccontate ogni settimana le storie di calabresi che hanno conquistato un ruolo importante nella cultura, nella scienza, nell’imprenditoria, nella pubblica amministrazione, etc, oltre ad approfondimenti e racconti della Calabria che sa farsi apprezzare in ogni parte del mondo. È la Calabria che merita di essere conosciuta per le sue ricchezze naturali, la sua storia millenaria da cui è derivato uno straordinario e naturale senso di accoglienza e di fraternità verso chiunque, la Calabria i cui figli sono sparsi in tutto il pianeta, portando lustro ai propri natali. E ai calabresi nel mondo Calabria.Live ha, sin dalla prima uscita, sempre dedicato ampio spazio, valorizzando persone e attività imprenditoriali che rendono orgogliosi i propri conterranei.

Per queste caratteristiche – conclude il comunicato - il mondo editoriale di Calabria.Live parla ai calabresi di tutto il mondo e si rivela anche uno strumento ideale per far conoscere prodotti, eventi, attività della Calabria a tutto il mondo. Solo in Calabria la diffusione di Calabria Domenica conta 324mila copie settimanali e oltre un milione nel resto del mondo Italia inclusa. Numeri da record in una stagione poco felice per il mondo dell’editoria taliana ed europea. “Ecco perché considero questo nostro compleanno – sottolinea Santo Strati – un evento solenne”.