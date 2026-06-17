Il ghiaccio questa volta non c’è. Al suo posto, il lungomare di Tropea, il mare immobile della Costa degli Dei e un tramonto che sembra disegnato apposta per accompagnare le sue evoluzioni. Carolina Kostner ha indossato i pattini a rotelle e trasformato per pochi secondi la Marina del Convento in una pista a cielo aperto.

Nel reel pubblicato sui social, la campionessa di pattinaggio scivola sul lungomare "Antonio Sorrentino" con un top azzurro e ampi pantaloni argentati, disegnando curve e movimenti con le braccia davanti alla luce infuocata del sole. Alle sue spalle il profilo dello Stromboli si staglia all’orizzonte, in una delle immagini più riconoscibili e suggestive della costa vibonese.

«Tropea al tramonto. Guardando Stromboli all’orizzonte, mi accorgo che bellezza e forza possono semplicemente coesistere nello stesso momento», ha scritto Kostner a corredo del video.

Una piccola coreografia davanti al mare

Il reel ha il sapore di una cartolina estiva, ma conserva tutta l’eleganza che ha reso celebre la pattinatrice italiana. Kostner avanza con movimenti leggeri, apre le braccia verso il panorama e compie alcune rotazioni, prima di fermarsi sul muretto del lungomare per contemplare il tramonto.

Una sequenza semplice e spontanea, costruita però come una piccola coreografia che unisce la grazia della campionessa e la presenza iconica dello Stromboli che si staglia all’orizzonte nel cielo infuocato.

Nata a Bolzano nel 1987, Carolina Kostner è una delle figure più importanti nella storia del pattinaggio artistico italiano. Campionessa mondiale nel 2012, ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Sochi del 2014, cinque titoli europei e nove campionati italiani. Dopo quattro partecipazioni ai Giochi olimpici, ha proseguito il proprio percorso nel mondo del pattinaggio anche come allenatrice e coreografa.

Dopo Dua Lipa, un’altra star sceglie Tropea

La presenza di Kostner aggiunge un altro nome celebre all’inizio dell’estate tropeana. Soltanto pochi giorni fa la città aveva accolto Dua Lipa e Callum Turner, fotografati al ristorante Il Convivio durante la loro luna di miele italiana.

Prima la popstar internazionale tra le stradine del centro storico, ora la campionessa sul lungomare al calare del sole. Due apparizioni diverse, unite dalla stessa scenografia: Tropea, ancora una volta scelta dalle celebrità come luogo da vivere e raccontare sui social.

Kostner lo ha fatto a modo suo, senza rinunciare ai pattini. Il risultato è un breve spettacolo sospeso tra cielo e mare, con Stromboli sullo sfondo e la Marina del Convento trasformata, per una sera, nel palcoscenico più suggestivo della Costa degli Dei.