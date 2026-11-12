C'è una data, il 1° gennaio 2027, che per molti contribuenti calabresi conta più di qualsiasi rottamazione annunciata. Da quel giorno chi chiede all'Agenzia delle entrate-Riscossione di pagare a rate debiti fino a 120 mila euro potrà ottenere fino a 96 rate mensili, cioè otto anni, limitandosi a dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Chi presenta la stessa domanda il 31 dicembre si ferma a 84 rate. Un anno intero di respiro in più, legato non alle condizioni del debitore ma al calendario.

La scala delle rate viene da lontano. La legge delega per la riforma fiscale, la n. 111 del 2023, all'articolo 18 aveva previsto un allungamento graduale dei piani di rateazione. Il decreto legislativo n. 110 del 2024, con l'articolo 13, ha poi riscritto l'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, superando il vecchio tetto di 72 rate e costruendo una scala a gradini legata alla data della domanda, 84 rate per le richieste del 2025 e del 2026, 96 per quelle del 2027 e del 2028, 108 dal 2029. Le 120 rate senza documentazione restano un traguardo affidato a una futura legge, da varare dopo il monitoraggio del Ministero dell'economia, per le richieste presentate dal 2031.

Dal 1° gennaio diventa operativo il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, il decreto legislativo n. 33 del 2025, la cui operatività il decreto Milleproroghe dello scorso inverno aveva rinviato proprio al 2027. La rateazione trasloca nell'articolo 105, che distingue due strade. La prima è quella della semplice dichiarazione, per importi fino a 120 mila euro compresi in ciascuna richiesta, che dal nuovo anno arriva a 96 rate. La seconda è quella documentata, che per gli stessi importi si sposta nella fascia tra 97 e 120 rate, mentre oggi parte da 85. Sopra i 120 mila euro la prova della difficoltà resta sempre necessaria e il piano può arrivare a dieci anni.

Oltre le 96 rate, però, il numero non si sceglie liberamente. Quando la difficoltà va documentata, l'Agenzia applica i criteri del decreto ministeriale del 27 dicembre 2024, che per le persone fisiche e le ditte in contabilità semplificata guardano all'Isee del nucleo familiare e al debito da rateizzare, per le società all'indice di liquidità e al rapporto tra debito e valore della produzione, per i condomini a un indicatore dedicato. Ogni rata non può essere inferiore a 50 euro. Il piano decade se non si pagano otto rate, anche non consecutive, e a quel punto il debito torna esigibile per intero; per chiedere una nuova dilazione bisogna prima mettersi in pari con le rate scadute.

Conviene allora aspettare gennaio? Dipende. Per chi ha appena ricevuto una cartella e ha ancora davanti i sessanta giorni per pagarla, attendere qualche settimana e presentare l'istanza a gennaio è una scelta sensata, che non costa nulla e allunga il piano di un anno. Diverso è il caso di chi ha già ricevuto un'intimazione, un preavviso di fermo dell'auto o di ipoteca, o teme il pignoramento del conto corrente o di una quota dello stipendio. La presentazione della domanda di rateazione impedisce all'Agenzia di avviare nuove azioni cautelari ed esecutive fino all'eventuale rigetto o alla decadenza; ogni giorno di attesa, al contrario, lascia aperta quella porta. Per un artigiano o un piccolo commerciante un conto bloccato a dicembre, con le tredicesime dei dipendenti e i fornitori da pagare, vale molto più di dodici rate in coda al piano. Va ricordato inoltre che chi ha già un piano in corso non lo vede allungarsi da solo; la legge consente una sola proroga, e solo in caso di comprovato peggioramento della situazione economica.

Resta poi una questione di conti. Su un debito di 60 mila euro passare da 84 a 96 rate abbassa la quota capitale mensile da circa 714 a 625 euro, al netto degli interessi di dilazione. È un risparmio di cassa di quasi 90 euro al mese, che per un'impresa individuale calabrese, spesso poco capitalizzata e con margini sottili, può fare la differenza tra un piano che regge e uno che decade al primo inverno difficile. Ma un piano più lungo significa anche pagare interessi più a lungo. Allungare ha senso quando serve a rendere sostenibile la rata, non quando rinvia semplicemente un problema che si sarebbe potuto chiudere prima.

C'è infine un dato di sistema che rende la misura più importante di quanto sembri. Secondo la Commissione istituita dalla stessa riforma per analizzare il magazzino dell'Agenzia, i carichi residui affidati alla riscossione dal 2000 al 2024 superavano, a fine gennaio 2025, i 1.270 miliardi di euro, riferiti a circa 22 milioni di contribuenti; la stessa Commissione ha proposto di cancellarne oltre 400 miliardi ormai inesigibili. Davanti a numeri di questa dimensione, la rateazione ordinaria è lo strumento più serio che il sistema offre, perché non è un condono. Si pagano imposta, sanzioni e interessi, ma in tempi compatibili con la vita di famiglie e imprese, senza attendere la prossima definizione agevolata, che ha regole di decadenza molto più severe; la rottamazione-quinquies introdotta dalla legge di bilancio per il 2026, per esempio, si perde già con due rate saltate.

La rateazione, tuttavia, ha un limite che va detto con chiarezza. Funziona per chi attraversa una difficoltà temporanea, come recita la norma. Quando il debito fiscale si somma a quello verso banche, fornitori ed enti previdenziali e non è più sostenibile neppure in otto anni, la soluzione va cercata altrove, negli strumenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dalla composizione negoziata alle procedure di sovraindebitamento, che consentono anche la transazione dei debiti tributari. Allungare il piano di un anno è un'opportunità da cogliere con giudizio; scambiarla per una cura sarebbe l'errore più costoso.

*commercialista, pubblicista