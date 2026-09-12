Mettere al centro le nuove generazioni e trasformare le idee in progetti concreti sul territorio rappresenta il cuore pulsante della Summer School 2026. L'iniziativa rientra nel percorso del Festival delle Opportunità, ideato da Antonio Candela, ed è realizzata in stretta sinergia con la comunità locale grazie alla partnership tra Sibaridea APS, guidata dal presidente Luigi Fasanella, e l'Amministrazione Comunale di Cassano all’Ionio.

L'evento si è sviluppato in tre giornate intense, programmate dal 10 al 12 settembre, coinvolgendo quaranta giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni. I partecipanti sono stati selezionati al termine di un percorso che ha raccolto ben 89 candidature arrivate da cinque differenti regioni italiane, testimoniando un forte interesse nazionale per questa esperienza formativa. Il programma ha proposto un'esperienza immersiva articolata in laboratori pratici, momenti di confronto diretto, attività sul campo e occasioni informali di scambio.

Durante queste sessioni i ragazzi hanno lavorato attivamente alla strutturazione del Festival delle Opportunità 2027, garantendo la creazione di una manifestazione costruita partendo direttamente dalle loro esigenze, dalle loro intuizioni e dalla loro visione del futuro. Alla base della Summer School risiede un principio fondamentale che punta a superare i tradizionali schemi comunicativi, evitando di organizzare i consueti incontri in cui gli adulti parlano dei giovani senza ascoltarli realmente. Al contrario si è voluto offrire uno spazio autonomo in cui siano proprio i ragazzi a prendere la parola, a discutere apertamente e a formulare proposte concrete.

Le attività si sono svolti in luoghi simbolici dell'area urbana, alternando momenti lungo la costa dei Laghi di Sibari ad approfondimenti presso il complesso naturalistico delle Grotte di Sant’Angelo, insieme ad alcune tra le principali realtà produttive e sociali presenti sul territorio. I giovani hanno sviluppato competenze operative nel campo della progettazione, della leadership e del lavoro di squadra, incontrando figure e organizzazioni capaci di generare un reale cambiamento e ponendo le basi per una comunità nazionale attiva ben oltre la conclusione dell'evento.

Il percorso si chiuderà il 12 settembre all'interno del Polifunzionale delle Grotte di Sant’Angelo con l’appuntamento pubblico intitolato Meet the Community. In questa sede verranno mostrati alla cittadinanza e alle istituzioni i risultati finali dei laboratori e le proposte elaborate, nominando contestualmente gli Ambassador del Festival 2027 che porteranno l'esperienza nei propri contesti regionali. L'iniziativa ha inteso dimostrare come dalla Calabria e da Cassano allo Ionio possano nascere relazioni e idee di respiro nazionale, insegnando a riconoscere le opportunità e a metterle al servizio della collettività.