Dopo anni di tentativi andati a vuoto, il nuovo bando per l’affidamento del Castello Svevo di Cosenza è praticamente pronto alla pubblicazione. Qualche ultimo ritocco e poi confluirà nella sezione Bandi del Comune bruzio sperando che qualcuno risponda.

Il primo obiettivo è il più prosaico: trovare finalmente un gestore che spezzi la catena degli Avvisi deserti e pianifichi i prossimi anni con profitto senza dimenticare la vocazione turistica dell’antica struttura. Attualmente le porte del Castello sono aperte solo per eventi privati, anche se spesso turisti di passaggio si trovano a gravitare dalle parti del maniero sperando di trovarlo aperto.

Negli ultimi tre anni, le procedure pubbliche per individuare un gestore sono andate però deserte. Nonostante diversi correttivi economici introdotti dall’amministrazione e i ritocchi sul canone, nessun operatore fino a questo momento, ha inteso assumere l’onere della gestione di un bene che, pur rappresentando un forte attrattore culturale e turistico, comporta costi elevati (anche alla luce dei rilevanti rincari, specie energetici, degli ultimi anni) e margini economici incerti.

Attualmente è in vigore un sistema di ticket per eventi non strettamente culturali, con tariffe comprese tra 200 e 500 euro per iniziative come matrimoni, convegni o manifestazioni private. Ma la sfida ora è trovare una gestione affidabile che non snaturi il luogo simbolo di Cosenza e anzi gli ridia una nuova vita.