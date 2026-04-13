L’uomo, un 38enne del posto, era su gru e stava eseguendo interventi a un impianto di illuminazione vicino al cimitero. Per lui non c’è stato nulla da fare

Un operaio è morto questa mattina dopo essere stato colpito da un palo della luce, caduto probabilmente a causa del forte vento, mentre stava eseguendo, su una gru, alcuni interventi a un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero San Brunone di Taranto.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava lavorando quando è stato colpito dal palo che sarebbe improvvisamente caduto. L'operaio è morto sul colpo. Si tratta di Roberto Di Ponzio, di 38 anni, di Taranto, dipendente della ditta Tec gen srl.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale dello Spesal, il Nucleo ispettorato del lavoro e il personale sanitario del 118. Sul luogo dell'incidente anche il pubblico ministero di turno, Raffaele Casto.