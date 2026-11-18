Francesco Serra non nasconde l’emozione: «L’anno scorso ero già in carica al Comune come “facente funzioni”, ma quello che sta per avvicinarsi sarà a tutti gli effetti il mio primo Natale da sindaco». È una mattinata speciale quella vissuta all’interno dell’antico palazzo che ospita il Municipio di Castrolibero: speciale ed importante al tempo stesso: l’amministrazione comunale ha infatti deciso di affidare ad Alfredo De Luca - al cui nome sono legati molti degli eventi musicali più importanti che ogni anno si svolgono in Calabria - la direzione artistica del programma culturale natalizio, che il Comune organizzerà con la collaborazione delle numerose associazioni che operano sul territorio di Castrolibero.

Il sindaco Francesco Serra: «Trasformeremo Castrolibero in un borgo incantato»

«Il direttore artistico - precisa il sindaco Francesco Serra - avrà il compito di coordinare, di fare rete e, soprattutto, di valorizzare le energie che vibrano all’interno della nostra comunità locale. Come Comune - assicura il sindaco – metteremo a disposizione tutta la macchina organizzativa, ma tengo a sottolineare che la vera anima di questo Natale saranno le associazioni, i volontari, i commercianti, i cittadini, le scuole e anche le parrocchie».

Se chiude gli occhi, il sindaco riesce già a vedere come si presenterà Castrolibero in occasione delle prossime festività natalizie. Ecco il suo racconto: «Abbiamo deciso di non programmare eventi sparsi sull’intero territorio comunale, ma di concentrarli soltanto nel nostro incantevole centro storico. Immaginatelo con luminarie, alberi di Natale, aree food e concerti itineranti. Nelle diverse strutture comunali, ci saranno rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, la casa degli elfi. Insomma un programma abbastanza corposo».

Il sindaco Francesco Serra non nasconde che si tratterà di una sfida importante: «Sono certo che con la collaborazione di tutti ci riusciremo. Quando a Castrolibero scegliamo di fare squadra, nessuno riesce a fermarci. Quella che abbiamo in mente sarà, soprattutto, una grande operazione di marketing territoriale, e quest’anno sarà soltanto l’inizio. Il mio ringraziamento va soprattutto all’assessore alla Cultura del Comune di Castrolibero Angelo Gangi, perché è stato il promotore di questa iniziativa. Nelle nostre riunioni abbiamo spesso parlato delle tantissime famiglie che, nelle vacanze natalizie, si recano in altre regioni per andare a vedere luminarie e paesi addobbati, e allora, siccome ci piacciono le sfide, abbiamo lanciato l’idea di trasformare Castrolibero in un “borgo incantato”. Questo è soltanto l’inizio di una calendarizzazione che siamo intenzionati a sviluppare anche negli anni a venire».

L’assessore alla Cultura Angelo Gangi: «Castrolibero non sarà più una realtà chiusa in sé stessa»

«Il centro storico di Castrolibero è il contenitore ideale per canalizzare tutte le iniziative culturali che animeranno il Natale, a partire dal Presepe Vivente, con quaranta artisti, tra attori e danzatori, che si sposteranno all’interno del borgo». L’assessore alla Cultura del Comune di Castrolibero Angelo Gangi entra nel dettaglio delle iniziative, e fornisce qualche anteprima: «Il Villaggio natalizio sarà inaugurato il prossimo 11 dicembre e finirà il 6 gennaio. Alfredo De Luca è una vera “punta di diamante che metterà a disposizione esperienza, professionalità e visione. Come amministrazione comunale saremo al suo fianco, e forniremo tutte quelle indicazioni che nascono dalla profonda conoscenza che abbiamo del nostro territorio. Castrolibero per molto tempo è stata una realtà chiusa in sé stessa, adesso però è arrivato il momento di andare oltre quelli che sono i confini comunali, perché questo comune ha tutte le carte in regola per essere un importante riferimento culturale non soltanto di Cosenza, Castrolibero e Mendicino, ma anche di aree ancora più lontane».

Per quanto riguarda i costi dell’offerta culturale natalizia, l’assessore Angelo Gangi sottolinea: «Non graveranno assolutamente sulle casse comunali. Stiamo facendo grossi sforzi per cercare di attingere a finanziamenti sovra-regionali, puntando a sponsorizzazioni private. Castrolibero purtroppo si trova in una situazione di pre-dissesto finanziario, e la Ragioneria comunale non avrebbe mai potuto autorizzare questo genere di investimenti». A proposito del contributo delle associazioni, l’assessore alla Cultura Angelo Gangi annuncia: «È già stato attivato un indirizzo di posta elettronica, al quale sarà possibile inviare proposte ed idee. Contiamo tanto sui contributi che arriveranno da parte dell’intera comunità».

Il direttore artistico Alfredo De Luca: «Candideremo Castrolibero a Città della Musica»

Siamo da sempre abituati ad associare il nome di Alfredo De Luca a concerti musicali capaci di attrarre decine di migliaia di persone, ed è insolito vederlo in questa nuova veste di direttore artistico di una rassegna culturale natalizia: «Confermo, questa è davvero una dimensione molto intima e inusuale. Non tutti ancora conoscono l’incantevole borgo di Castrolibero, e il mio compito sarà proprio quello di farlo apprezzare anche oltre i confini regionali. Questo centro storico presenta davvero tutti i requisiti necessari per ospitare ogni tipologia di spettacolo».

Intrattenimento, attenzione a famiglie e sociale, alcuni dei pilastri portanti dell’offerta culturale natalizia che Alfredo De Luca ha in mente: «So di poter contare sul contributo delle numerose associazioni attive a Castrolibero. Insieme costruiremo una squadra vincente, perché da soli non si va da nessuna parte. Ho già avuto modo di incontrare e confrontarmi con alcune di queste realtà associative, e ho scoperto con piacere che ci sono anche alcune compagnie teatrali». Alfredo De Luca, durante la conferenza stampa svoltasi in Comune, ha anticipato che il 27 novembre è già in programma un primo appuntamento: «Ospiteremo qui in teatro Erika Mou, finalista al Premio Tenco e vincitrice del Premio Mia Martini. In sua presenza, ufficializzeremo la candidatura di Castrolibero a “Città della Musica”. Nella Chiesa di San Giovanni, inoltre, ci sarà il concerto di Nello Salsa, con cui stiamo ultimando il contratto, prima tromba storica di Ennio Morricone. Sarà una serata magica. Spero che l’amministrazione comunale, quanto prima, decida di elevare questo luogo a teatro comunale».

Venendo al Villaggio Natalizio, Alfredo De Luca evidenzia: «Non potendo contare su finanziamenti pubblici, abbiamo bisogno all’inizio di poter contare sull’appoggio di tutti. Soltanto così, riusciremo a fare crescere quest’evento e a valorizzarlo. Alle associazioni che ho già avuto modo di incontrare ho detto che l’amministrazione comunale di Castrolibero è giovane, e questo rappresenta un grandissimo vantaggio, quindi sarà necessario sfruttare fino in fondo l’entusiasmo da cui è animata».

L’assessore al Welfare Raffaella Ricchio: «Il faro del nostro agire è l’inclusione»

Raffaella Ricchio, vicesindaco e assessore al Welfare: «Alfredo De Luca è l’emblema della competenza, una persona che dà sempre il massimo, e la sua presenza rappresenta per la nostra amministrazione un valore aggiunto. Il faro del nostro agire è l’inclusione, e non lasceremo indietro nessuno, soprattutto nel periodo di Natale, che sarà all’insegna dell’ascolto, della partecipazione e dell’ascolto».

L’assessore agli Spettacoli Emilia Aiello: «Sarà un Natale magico»

«Abbiamo deciso di affidare la direzione artistica ad Alfredo De Luca, perché siamo certi che non si limiterà soltanto ad organizzare una manifestazione. Avrà il compito, e siamo sicuri che non ci deluderà, di creare nel centro storico un’atmosfera natalizia per eccellenza, un clima di magia, con i bambini che finalmente torneranno a correre tra i vicoli del centro storico, e sentire le loro risate».

L’assessore alle Associazioni Elio Perri: «Pronti a rilanciare il centro storico»

«Investiamo sulle attività che le associazioni offrono durante tutto l’anno, e soprattutto nel periodo natalizio. Nei giorni scorsi ho riunito il Forum delle 43 associazioni che operano a Castrolibero, per coordinare le attività che ognuna di loro sarà chiamata a svolgere all’interno del villaggio di Natale. Lo spirito di collaborazione tra le associazioni e il Comune ci permetterà di rilanciare il centro storico».

Presenti alla conferenza stampa di presentazione del programma culturale natalizio del Comune di Castrolibero il consigliere regionale di Forza Italia Piercarlo Chiappetta, che è riuscito ad ottenere dalla Regione lo stanziamento di 70mila euro da destinare alla viabilità di castrolibero, e l’editore del Network LaC Domenico Maduli, sempre al fianco degli amministratori locali che investono nel rilancio dei piccoli borghi, attraverso lo strumento della cultura.