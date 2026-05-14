In località Chiattine, tra Corvo ed Aranceto, accanto alla fermata Metro ed integrato nel nuovo sistema di mobilità
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Inaugurato il Bike Park Catanzaro, il nuovo spazio dedicato alla ciclabilità urbana realizzato in via Calabria, in località Chiattine, nell'ambito del progetto di riqualificazione della pista ciclabile esistente.
L'area è dotata di un anello ciclabile interamente separato dal traffico veicolare, progettato per garantire ai cittadini di ogni età la possibilità di utilizzare la bicicletta in condizioni di piena sicurezza. L'infrastruttura mira a promuovere una nuova cultura della mobilità sostenibile e dello sport all'aria aperta, rispondendo alle esigenze prioritarie espresse dal movimento ciclistico cittadino.
Il Bike Park si inserisce in un più ampio disegno di sviluppo della rete ciclabile urbana: in sinergia con la pista che collega il rione Fortuna con via Lucrezia della Valle, l'intervento contribuisce a costruire un sistema integrato di percorsi sicuri e accessibili, coerente con i modelli europei di pianificazione urbana sostenibile.
Un percorso dal costo di 3 milioni e 200mila euro di fondi PNRR, per 12 chilometri di piste che collegano quartieri, servizi e nodi di trasporto, favorendo l’interscambio bici–metro–ferrovia.