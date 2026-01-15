Non è solo una questione di tifo, né soltanto di appartenenza. È una scelta di campo, umana prima ancora che sportiva. Il Natale degli Ultras Catanzaro 1973 si è trasformato ancora una volta in un gesto concreto di solidarietà, capace di andare oltre la curva e parlare all’intera città di Catanzaro.

L’iniziativa “Ultras for Pack”, promossa nel periodo natalizio, ha unito il popolo giallorosso attorno a un obiettivo chiaro: sostenere la ricerca sui tumori pediatrici. Un impegno che ha trovato riconoscimento ufficiale nella lettera di ringraziamento inviata dalla Fondazione AIRC, che ha voluto sottolineare il valore della raccolta fondi e, soprattutto, lo spirito che l’ha resa possibile.

«Iniziative come questa ci permettono di affrontare con maggiore forza le sfide legate al cancro», si legge nel messaggio firmato dalla presidente Ada Lisa Florio Ciliberti, che ha evidenziato come il contributo degli Ultras abbia consentito di devolvere risorse significative alla ricerca oncologica. Parole che certificano il peso reale di un gesto collettivo, nato dal basso e alimentato dalla partecipazione di un’intera tifoseria.

Stringersi attorno alla propria squadra, alla propria città e a chi soffre: è questo il senso più profondo dell’azione portata avanti dagli Ultras Catanzaro 1973. Un modo diverso di vivere il tifo, che non si esaurisce nei novanta minuti ma diventa presenza, responsabilità e solidarietà.

Perché, per come scritto dagli UC 73 nel post, «Essere ultras, esserlo sempre… nel cuore e nella mente!»