Anzitutto il nome. Quella che sta nascendo nel centro storico di Catanzaro non è un'isola pedonale, zona perennemente interdetta ai veicoli a motore, bensì una ZTL, zona di traffico limitato per fasce orarie e categorie di veicoli.

Nelle scorse settimane alcuni commercianti del tratto di Corso Mazzini interessato ci avevano rappresentato le proprie perplessità. Quantunque favorevoli alla novità, gli esercenti hanno manifestato l'inesistenza ad oggi dei presupposti di base per la ZTL come un piano di mobilità e di parcheggio a sostegno.

Martedì pomeriggio 1 settembre è convocata una riunione a Palazzo De Nobili dove si dovrebbero delineare posizioni ed iniziative.

«Ci stiamo lavorando – conferma ai microfoni del network LaC l’assessora comunale

alle Attività Economiche Giuliana Furrer – c'è un programma ben definito, c'è la consigliera Palaia, delegata al centro storico, che sta seguendo passo passo tutte quelle che sono le procedure e appena sarà possibile, nel più breve tempo sicuramente, daremo tutte le informazioni più precise rispetto a questo.

E chiaramente la volontà è quella di ridare effettivamente uno slancio, anche dopo magari un primo momento come tutti i cambiamenti di rodaggio, però sono previste una serie di azioni che andranno a rinforzo. Tra queste anche possiamo comprendere, abbiamo già annunciato qualche giorno fa, pubblicheremo i primi di settembre i bandi relativi all'incentivo e alle imprese previsti con la strategia urbana, bandi che arrivano oggi, perché oggi abbiamo le risorse economiche, altrimenti se avessimo potuto farlo prima, ovviamente l'avremmo fatto anche prima, perché qualcuno dice che siamo in campagna elettorale. No, magari avessimo potuto farlo l'anno scorso.

Lo facciamo nel momento in cui è possibile farlo, l'abbiamo messo in piedi veramente nel più breve tempo possibile, in pochissimi mesi, quindi chiaramente questo contribuirà a dare propulsione a quelle che sono anche il settore economico e l'attrattività della città, del centro storico, ma non solo, anche delle periferie, comprese negli incentivi»