In attesa dell’extra omnes che darà inizio al conclave, quali sono i nomi più gettonati? Il prossimo pontefice sarà italiano o straniero? Aperte le votazioni sul successore di Papa Francesco

Dopo la morte di papa Francesco, la macchina della Chiesa si è messa in moto per stabilire il successore di Jorge Mario Bergoglio: chi sono, tra i 133 nel Conclave, i cardinali più papabili? Oggi assieme a voi lettori cercheremo di individuare il nome che raccoglie al momento la maggioranza dei consensi tra cinque che circolano da giorni in ambienti vaticani. I brevi profili tracciati dal nostro Andrea Papaccio Napoletano ci aiuteranno a orientarci nella scelta.

Ogni utente potrà votare una volta al giorno il cardinale da lui scelto: sarà possibile votare dalle 14 di mercoledì 30 aprile alle 19 di domenica 4 maggio. I risultati parziali saranno visibili immediatamente dopo il voto e i risultati definitivi saranno resi noti su questa testata nella giornata di lunedì 5 maggio.



Buon voto a tutti, dunque, e buon conclave!