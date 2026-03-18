Il linguaggio della Chiesa è percepito come antico, i rituali come ripetitivi, le risposte come insufficienti rispetto a domande nuove e complesse. Ma invertire la rotta è possibile: basta recuperare credibilità, tornare nei luoghi reali della sofferenza

Le chiese si svuotano. Non è una suggestione, ma un dato che attraversa tutta l’Europa e in modo evidente anche l’Italia. I giovani non entrano, gli adulti escono. Non si tratta soltanto di una crisi della pratica religiosa, ma di una frattura più profonda tra istituzione e società, tra linguaggio ecclesiale e vita reale.

Le cause sono molteplici, ma ignorarle significa condannarsi all’irrilevanza.

La prima è culturale. Viviamo in una società sempre più secolarizzata, dove il riferimento al trascendente è stato sostituito dal primato dell’individuo. Il consumo ha preso il posto del sacrificio, l’immediatezza quello della riflessione. In questo contesto, la proposta della Chiesa appare spesso lontana, quando non incomprensibile. Il linguaggio è percepito come antico, i rituali come ripetitivi, le risposte come insufficienti rispetto a domande nuove e complesse.

C’è poi una questione di credibilità. Gli scandali, le contraddizioni interne, la distanza tra predicazione e comportamento reale hanno inciso profondamente. Non basta richiamare i valori se chi li rappresenta appare incoerente o selettivo nella loro applicazione. I giovani, in particolare, sono estremamente sensibili all’autenticità: percepiscono rapidamente l’ipocrisia e la rifiutano.

Un altro elemento decisivo è sociale. La Chiesa, che per secoli è stata punto di riferimento comunitario, oggi fatica a intercettare le nuove forme di aggregazione. I giovani vivono in spazi diversi, spesso digitali, fluidi, privi di appartenenze stabili. L’istituzione ecclesiastica, con le sue strutture gerarchiche e i suoi tempi lenti, appare fuori sincrono rispetto a una generazione che cambia linguaggi e codici alla velocità di uno schermo.

Ma la distanza riguarda anche gli adulti. Sempre più persone, pur cresciute in un contesto cattolico, scelgono di allontanarsi. Non sempre per rifiuto della fede, ma per disillusione verso l’istituzione. La percezione è quella di una Chiesa più attenta a conservare se stessa che ad ascoltare davvero le fragilità contemporanee: lavoro precario, solitudine, difficoltà economiche, crisi della famiglia; e dove il Papa annuncia messaggi di solidarietà, fratellanza, attenzione ai poveri, dall’altro lato il popolo di Dio avverte una distanza dei porporati dagli stessi messaggi.

In molti casi, la religione viene vissuta come un insieme di obblighi morali piuttosto che come un’esperienza di senso. E quando la vita diventa più complessa, l’uomo contemporaneo tende a cercare risposte altrove: nella psicologia, nella spiritualità individuale, o semplicemente nell’indifferenza.

Non manca poi un fattore politico e mediatico. La Chiesa, quando interviene nel dibattito pubblico, viene spesso percepita come schierata o distante dai problemi concreti. Questo alimenta diffidenza, soprattutto tra le nuove generazioni, che rifuggono le istituzioni percepite come rigide o ideologiche.

Eppure il bisogno di spiritualità non è scomparso. Si è trasformato. I giovani cercano senso, ma lo fanno fuori dai luoghi tradizionali. Cercano autenticità, comunità reali, esperienze che parlino alla loro vita quotidiana. Non rifiutano necessariamente il messaggio cristiano: rifiutano il modo in cui viene proposto.

La domanda allora non è solo perché i giovani si allontanano, ma perché la Chiesa non riesce più a farsi trovare.

Recuperare credibilità, rinnovare il linguaggio, tornare nei luoghi reali della sofferenza sociale: sono queste le sfide decisive. Non bastano eventi o slogan. Serve una presenza coerente, capace di ascolto, meno giudicante e più vicina.

Perché il rischio, altrimenti, non è solo quello di avere chiese vuote. È quello di perdere intere generazioni.