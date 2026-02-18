Via libera al dl Ciclone Harry, la soddisfazione della ministra: «Il Governo c’è e sosterrà territori, imprese e lavoratori. Il piano sarà presentato alla fiera di Berlino»

Il Governo stanzia cinque milioni di euro per sostenere il turismo nelle Regioni colpite dal ciclone Harry e punta su una campagna di promozione internazionale per arginare le ricadute economiche e di immagine. Il provvedimento è stato approvato nel Consiglio dei ministri con il via libera al Dl Ciclone Harry.

A commentare la misura è il ministro del Turismo, Daniela Santanchè: «Siamo soddisfatti di aver mantenuto la promessa di sostenere il turismo nelle Regioni duramente colpite dal ciclone Harry. Con i cinque milioni stanziati concentreremo le nostre azioni su una campagna di comunicazione e promozione internazionale, come ci hanno richiesto le stesse Regioni e associazioni di categoria, per evitare che ai danni già ingenti sofferti da Sicilia, Calabria e Sardegna si aggiunga un danno di immagine che comprometta il turismo».

Il piano sarà presentato alla prossima edizione della fiera internazionale del turismo di Berlino. «Metteremo in campo un insieme organico di azioni strategiche che presenteremo alla prossima Fiera di Berlino, proprio perché la Germania rappresenta uno dei principali mercati di riferimento delle tre Regioni», aggiunge il ministro.

Infine, un passaggio politico sull’azione dell’esecutivo: «Come sempre, il Governo Meloni c’è e fa la sua parte a sostegno dei territori, delle imprese e dei lavoratori. Il nostro obiettivo è sostenere il turismo in queste aree, lavorando a stretto contatto con le istituzioni locali e le associazioni di categoria, creando una sinergia vincente».