Dopo gli ottimi risultati della graduatoria sulle università, il Rettore spinge sulla necessità di proseguire nella strada tracciata. E sul basso punteggio dell’occupabilità: «È la cosa su cui stiamo lavorando di più in concerto con gli altri attori del territorio»

Ai cubi non serve indossare il vestito buono. L’Università della Calabria si conferma eccellenza nazionale per il terzo anno consecutivo, conquistando ancora una volta il primo posto fra i grandi Atenei nella classifica Censis. Una notizia che ormai non fa più notizia, visto che l’istituzione di Arcavacata è ormai da tempo ai vertici delle graduatorie sull’istruzione accademica. Gongola, e non potrebbe essere altrimenti, il Magnifico Rettore Gianluigi Greco, che dopo aver raccolto il testimone da Nicola Leone ha continuato il potenziamento dell’Unical.

«Le dinamiche della classifica Censis – dichiara ai nostri microfoni il Rettore – sono molto chiare: la nostra università è prima di gran lunga rispetto alla seconda classificata per i servizi. Questo significa che il nostro è il campus più importante d’Italia per quanto riguarda la vita degli studenti, la vita universitaria, le dimensioni relazionali e tutte le offerte dei servizi che riusciamo a erogare».

Bene servizi e borse di studio, male l’occupabilità: «Ma continuiamo a lavorarci»

Un punteggio di 110 nei servizi, ottenuto grazie anche a una realtà come quella del campus universitario fortemente voluto dal primo rettore, Beniamino Andreatta, un unicum in Calabria e una rarità in Italia, visto che l’idea fu strutturare un Ateneo sul modello anglosassone. 109 il punteggio sulle borse di studio, altra eccellenza condivisa con la Mediterranea di Reggio Calabria e l’UMG di Catanzaro. C’è però una macchia, neanche troppo piccola, che un po’ fa storcere il muso: il punteggio più basso d’Italia per quanto riguarda l’occupabilità nel suo campo. Un problema che la governance di Gianluigi Greco ha messo in cima al proprio programma.

«Rispetto al tema dell’occupabilità – spiega il numero uno del cubo 25 b – ci sono dei segnali interessanti: è chiaro che tutto ciò che mettiamo a disposizione degli studenti permette loro di formarsi ad altissimo livello, ma dobbiamo continuare a lavorare soprattutto a livello di relazioni sul territorio». Questo per permettere a quanti più giovani laureati di inserirsi nel tessuto lavorativo calabrese: «Da questi legami parte la possibilità di creare occupazione e posti di lavoro per la regione: nel lungo orizzonte temporale – aggiunge Greco – il nostro obiettivo è riuscire a invertire la rotta e stiamo facendo molto sull’occupazione. È vero, è il parametro che ci vede più dietro, ma è anche quello sul quale stiamo lavorando di più e insieme con gli altri attori del territorio che – conclude – vogliono il bene della nostra terra».