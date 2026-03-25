Oggi l’incontro promosso dal Corso di Pedagogia dell’Antimafia del Dipartimento di Culture, Educazione e Società. Interverranno anche l’editore Domenico Maduli, il direttore Laratta e il vicedirettore Cambareri

“Comunicare la legalità, formare le coscienze, per cambiare la Calabria”: è questo il titolo del seminario dedicato al rapporto tra informazione, educazione e trasformazione sociale e promosso dal Corso di Pedagogia dell’Antimafia del Dipartimento di Culture, Educazione e Società (DiCES) dell’Università della Calabria, nell’ambito del suo XV ciclo seminariale (2011–2026).

L’iniziativa si svolgerà oggi, mercoledì 25 marzo, alle ore 14 nell’Aula Solano (Cubo 19/B, ponte carrabile) e approfondirà l’esperienza editoriale di LaC News24, realtà informativa che negli ultimi anni ha contribuito a ridefinire il racconto pubblico dei fenomeni sociali e criminali in Calabria.

Al centro dell’incontro, una questione cruciale: il ruolo dell’informazione come dispositivo pedagogico capace di incidere sui processi di formazione delle coscienze e di promuovere una cultura della legalità diffusa, critica e partecipata. In un contesto territoriale complesso come quello calabrese, segnato dalla presenza storica delle mafie, la comunicazione diventa infatti uno strumento strategico per contrastare narrazioni distorte, rompere i silenzi e costruire nuove forme di cittadinanza attiva.

Comunicare la legalità, gli interventi

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Maria Mirabelli, direttrice del DiCES, e introdotti da Simona Perfetti, delegata per la Formazione Insegnanti, Innovazione Didattica e Apprendimento Permanente.

Interverranno Domenico Maduli, presidente del Gruppo Editoriale Diemmecom e LaC, Franco Laratta, direttore di LaC News24, e Pier Paolo Cambareri, vicedirettore della testata. Le conclusioni saranno affidate a Francesco Craig, vicedirettore del DiCES.

A coordinare l’incontro sarà Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia, promotore del ciclo seminariale che da quindici anni rappresenta uno dei presìdi culturali più significativi nel mondo accademico nazionale sul tema dell’educazione alla legalità.

«Non esiste educazione alla legalità senza comunicazione»

«Non esiste educazione alla legalità senza una comunicazione capace di assumersi la responsabilità della verità», è il messaggio che attraversa l’iniziativa, che intende rafforzare l’alleanza tra università e mondo dell’informazione nella costruzione di un immaginario collettivo alternativo alle culture mafiose.

L’evento si inserisce nel più ampio percorso del DiCES volto a consolidare il ruolo dell’università come infrastruttura democratica del sapere, impegnata nella formazione di cittadini consapevoli e nella promozione di processi di emancipazione sociale e culturale.