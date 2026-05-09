«I quattro passeggeri sono stati tutti rintracciati, le informazioni sono state inviate alle Regioni che procederanno ad avviare tutte le procedure di sorveglianza. Ci risulta comunque che non hanno sintomi, che erano seduti in una fila lontana dalla passeggera che poi successivamente è deceduta, e ci risulta anche che la passeggera sia stata a bordo del volo per poco tempo». Così al Tg1 Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute, sui quattro passeggeri giunti in Italia con il volo Klm in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg per Hantavirus e lì deceduta. Il passeggero calabrese per il quale è stato attivato il protocollo di sorveglianza è stato rintracciato in provincia di Reggio Calabria.

In Italia, lo ricordiamo, sono giunte quattro persone con il volo Klm in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata in Sudafrica. I recapiti dei quattro passeggeri sono stati acquisiti. Il Ministero della Salute ha quindi trasmesso le informazioni alle Regioni di competenza (Calabria, Campania, Toscana, Veneto) per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva, nel principio di massima cautela».