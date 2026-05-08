Una comunità in lutto si è stretta attorno alla famiglia di Fabio Cananzi, giovane operaio di Gioia Tauro di 46 anni, che ha tragicamente perso la vita mentre stava lavorando. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri ad Anoia, quando Cananzi è caduto da un tetto di un’abitazione mentre eseguiva alcuni lavori di manutenzione. La notizia ha scosso profondamente la comunità, che ha espresso il proprio sconcerto e la propria solidarietà alla famiglia.

Fabio era ben conosciuto e rispettato non solo per la sua professionalità, ma anche per la sua personalità solare e cordiale. Lascia moglie e figli, che ora si trovano ad affrontare un dolore inimmaginabile. I Carabinieri sono stati immediatamente allertati e hanno avviato indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che abbia influito il forte vento che imperversava nella giornata di ieri nella Piana.