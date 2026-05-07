VIDEO | Al centro dell’inchiesta il rilascio di documenti dietro pagamento di somme di denaro. Gli indagati sono accusati di favoreggiamento della permanenza illegale e falsità ideologica

Dalle prime ore del mattino oltre 150 agenti della Polizia di Stato sono impegnati nell’esecuzione di 93 provvedimenti di avviso di conclusione delle indagini preliminari nell’ambito dell’«Operazione Welcome».

I destinatari dei provvedimenti sono soggetti extracomunitari e cittadini italiani, gravemente indiziati dei reati di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato e falsità ideologica, mediante induzione in errore a pubblico ufficiale per il rilascio di permessi di soggiorno, previo pagamento di somme di denaro.

La vasta operazione di polizia giudiziaria è coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal dottor Domenico Guarascio, e ha interessato le province di Crotone, Cosenza, Roma, Milano, Latina, Napoli e Padova.

L’attività investigativa trae origine dai numerosi servizi di controllo del territorio predisposti dal questore della provincia di Crotone, dottor Renato Panvino.

Ulteriori dettagli sull’operazione saranno forniti alle ore 11, nel corso di un incontro in Questura.