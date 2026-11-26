Il presidente di Confapi Calabria: «Un gesto concreto di solidarietà e responsabilità sociale per salvaguardare il territorio e rafforzare gli interventi nelle emergenze»

«Oggi abbiamo Donato alla Regione Calabria, attraverso Calabria Verde, tre idrovore donate dall’EBM – Ente Bilaterale Metalmeccanici, costituito da Unionmeccanica Confapi e dalle organizzazioni sindacali FIOM, FIM e UILM.

Un impegno assunto – si legge nella nota diffusa da Francesco Napoli (Confapi) – a seguito dell’alluvione che ha provocato l’esondazione del fiume Crati e che oggi abbiamo concretizzato presso il Distretto di Calabria Verde di Santo Stefano di Rogliano.

Un gesto concreto di solidarietà e responsabilità sociale, finalizzato a rafforzare la capacità di intervento nelle situazioni di emergenza e a salvaguardare il nostro territorio.

Come Vicepresidente nazionale di Confapi e Presidente di Confapi Calabria, esprimo grande soddisfazione per questa iniziativa e rivolgo un sincero ringraziamento ai vertici dell’EBM e alle parti sociali che hanno condiviso e sostenuto il progetto.

La bilateralità è anche questo: la capacità di trasformare la condivisione delle responsabilità in azioni concrete al servizio delle comunità».