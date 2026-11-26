L’imminente convegno di studi (San Luca-Reggio Calabria: 3,4,5 dicembre) prevede una imponente partecipazione di studiosi stranieri. È importante che lo scrittore di San Luca venga traguardato da un’ottica europea e che sia rilanciato in una prospettiva internazionale di fruizione.

Quando morì nel 1956, Alvaro stava procedendo per Bompiani a una nuova e riordinata e rivisitata edizione della sua opera: operazione rimasta purtroppo incompiuta. Dopo la sua scomparsa vennero pubblicati molti volumi, inediti o incompiuti, con una “terrificante” curatela filologica; e da allora le edizioni ci sono susseguite in ordine sparso, limitandosi a una ristampa dell'esistente. Gli studi critici, invece, hanno fatto registrare un costante aumento, anche grazie alla bibliografia sistematica (e scaricabile) della sua multiforme opera, che prima la Fondazione Alvaro e ora il Centro Internazionale di Studi ‘Alvaro’ hanno immesso in rete, consentendo la fruizione di uno strumento indispensabile per la conoscenza dello scrittore e la promozione della sua opera.

Scaturisce da questo contesto la necessità di un convegno di alta scientificità che rivisiti l'intera opera alvariana in tutta la sua polimorfica vastità e in tutte le sue problematiche, a partire dallo status filologico. Il programma del convegno Alvaro rivisitato. Nuovi percorsi ecdotici, prevede, nella sera precedente, l'arrivo dei relatori che provengono dall'estero e dal resto della penisola. Nella mattinata successiva, primo giorno del convegno, l'apertura avverrà a San Luca, dove alcuni scrittori calabresi (Abate, Bruni, Criaco, Gangemi, Gioffré, Rabia) si confronteranno con ‘L’ombra di Alvaro’, vale a dire che illustreranno quando e come hanno letto Alvaro e quali tracce o influssi queste letture hanno lasciato nella loro opera.

Il convegno si trasferirà poi a Reggio e, dopo i saluti istituzionali, verrà aperto dal presidente del Centro internazionale di studi «Corrado Alvaro»: il suo intervento sarà una prolusione allo svolgimento di tutti i lavori. Sono previste una trentina di importanti relazioni, che interrogheranno ad ampio spettro tutta la complessità dell’opera alvariana (alle relazioni in presenza si aggiungeranno alcune in video, altrettanto rilevanti). Tutto il 3 pomeriggio, nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorno, e il 4 dicembre (nell’Aula Magna del Liceo Classico «Tommaso Campanella») sarà gremito da questi interventi, già pronti per la stampa, in modo da rispettare i tempi imposti dalla Regione. Ci si auspica che il pomeriggio del 3 dicembre i lavori vengano aperti dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Regionale; il 5 dicembre il convegno, alla presenza dell’on. Princi, si concluderà con un’altra nutrita serie di interventi nella magnifica sede del palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, mentre nel pomeriggio verranno proiettati gli interventi in video.

Il volume degli atti rivisiterà l'intera opera alvariana in tutta la sua polimorfica vastità e in tutte le sue problematiche, a partire dallo status filologico, che versa in uno stato deprecabile; e per questo avrà come saggio d'apertura un intervento del presidente del Centro internazionale di studi «Corrado Alvaro», che metterà a fuoco tutte le spinose questioni ad esso connesse, rivendicando la statura europea dello scrittore. È da ricordare che il 2026 ha visto l’istituzione del Parco Letterario intitolato ad Alvaro e della Edizione Nazionale dell’Opera Omnia di Alvaro (alcuni relatori sono membri della Commissione Nazionale). Il dato più importante, però, è che i relatori provenienti dalle Università stranieri sono molti e qualificatissimi: dalla Spagna ai Paesi Baschi, dalla Francia all’Austria e al Canada; e lo stesso può dirsi per quelli italiani, che appartengono alle maggiori università italiane e sono, come già accennato, le punte di diamante dell’italianistica made in Italy.

Alvaro è stato il primo narratore a trattare in Italia la tematica dello sradicamento, dell’alienazione e dell’emarginazione nel monadismo della città. In 'Vent’anni' (1930) ha operato una scoperta dolorosa del mondo e del male della Storia: la vita nel fango delle trincee segna la caduta del mito risorgimentale della guerra e l’esperienza di altri e più fondi valori umani, alla luce suprema della iniziazione alla morte. È l’esito più rilevante della narrativa sulla Grande Guerra; e prepara la scoperta, avvenuta a Berlino, del serpeggiare dell’odio tra le razze, con la necessità di scaricare la tensione nella lotta, e dell’infiltrarsi della paura in ogni manifestazione della vita quotidiana. Lungo questa linea, 'L’uomo è forte' (1938, dieci anni prima di Orwell) è il romanzo della paura che pervade ogni elemento dell’umano: è l’anamnesi impietosa della follia di potenza dei sistemi totalitari (compreso il fascismo) e rappresenta il momento più acuto della contestazione alla società massificata che annichilisce.

Come novelliere, Alvaro è stato secondo solo a Pirandello: le sue raccolte di narrativa breve attendono di essere indagate nelle loro motivazioni unitarie, non essendo mai un casuale assemblaggio. E c’è il poeta delle 'Poesie grigioverdi' (1917, e degli esiti successivi); c'è lo sceneggiatore e il critico cinematografico; e c'è l’immensa mole dei suoi articoli, disseminati nei maggiori quotidiani italiani (oltre duemila), nonché il diarista che è la coscienza di un secolo e, infine, il critico teatrale e il drammaturgo, autore della tragedia più bella di tutto il secolo, ‘Lunga notte di Medea’, il suo capolavoro.

Sono gli aspetti che, nel convegno, saranno sottoposti a una rivisitazione storicizzante da parte dei maggiori italianisti oggi esistenti in Europa. Basta scorrere l’elenco dei relatori per verificare che mai, nel corso del secolo scorso e di questo, un convegno alvariano aveva fatto registrare queste presenze. Generosamente hanno rinunciato ad ogni gettone di presenza, come d’altra parte tutto lo staff organizzativo, a partire dal presidente. Tutti sono stati affascinati, coinvolti e fagocitati da questa idea portante: Alvaro è un grande scrittore europeo e sta agli storici della letteratura restituirlo al ruolo e al posizionamento che gli compete.

Tutto questo è stato reso possibile dal finanziamento regionale ‘Alvaro 70’: iniziativa mai troppo lodata della Regione Calabria, fortemente voluta dal presidente Occhiuto, e realizzata e coordinata da Calabria Film Commission, e dai due dioscuri e maieuti che ne sono a capo: il presidente Anton Giulio Grande e il direttore Giampaolo Calabrese. Il Centro Internazionale ha avuto il merito di credere nella loro decisa volontà di realizzare questo e tanti altri eventi. Naturalmente il CISALV (questo l’acronimo del Centro Internazionale) si è addossato soprattutto la parte editoriale, per la quale si può parlare senza enfatizzazioni di risultati stupefacenti. È stato già pubblicato un numero speciale della maggiore rivista centromeridionale, «Critica letteraria», interamente dedicato ad Alvaro; ed è uscito, sempre per i tipi di ‘Critica letteraria’ uno splendido volume di studi critici (quasi cinquecento pagine), che costituisce una pietra miliare negli studi alvariani. Ma come tacere di ‘Alvariana’, a cura di Santo Strati e di Aldo M. Morace? E di (Ri)leggendo Alvaro. Un itinerario didattico, monografia divulgativa, scritta espressamente per gli studenti e i lettori comuni? Morace l’ha donata alla Regione e verrà distribuita gratuitamente nelle scuole, al pari di Le più belle pagine di Corrado Alvaro, un’antologia dei suoi scritti, che sinora mancava. E infine, last but nont least, a tamburo battente verranno stampati gli atti del convegno internazionale, in svolgimento dal 3 al 5 dicembre.

Si poteva fare di più?