Regali e dolcetti nella sesta edizione dell’iniziativa di solidarietà “Un Natale da supereroi” per i minori ricoverati nel reparto di Pediatria diretto dalla dottoressa Stefania Zampogna

I vigili del fuoco del comando di Crotone, questa mattina, nell’ambito dell’iniziativa di solidarietà giunta alla 6^ edizione “Un natale da supereroi”, che rientra anche negli obiettivi della diffusione della cultura della sicurezza, hanno consegnato regali e dolcetti ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio.

I vigili del fuoco, giunti nel reparto da una finestra con l’ausilio dell’autoscala, hanno donato un momento gioia in un periodo speciale dell’anno ai piccoli degenti del reparto del primario dott.ssa Stefania Zampogna. Ancora una volta i vigili del fuoco nelle vesti di Babbo Natale, accompagnati da personaggi Disney e supereroi Marvel. «Un’iniziativa per ringraziare il personale del reparto pediatrico per la loro disponibilità e il loro impegno quotidiano».