Alla presenza del prefetto Giannini attestato di benemerenza per la società cosentina e per l’ad Naccarato con i soci Vena e Tarantino

Nella cornice istituzionale della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, ospitata presso Palazzo Valentini e alla presenza del Prefetto di Roma Lamberto Giannini insieme a rappresentanti delle più alte cariche dello Stato, è stato conferito un attestato di benemerenza all’ingegnere Giuseppe Naccarato, amministratore delegato di Altrama Italia, affiancato dai soci Stefano Vena e Fabio Tarantino.

Il premio rappresenta un importante riconoscimento per una realtà imprenditoriale che si è affermata come modello di successo, capace di coniugare crescita, innovazione e visione strategica. Altrama Italia si distingue infatti per la sua capacità di operare in modo competitivo in un contesto in continua evoluzione, consolidando nel tempo una posizione di rilievo nel panorama nazionale.

Alla base di questo percorso vi è una leadership solida e lungimirante, che ha saputo trasformare idee e competenze in risultati concreti, contribuendo allo sviluppo di un’azienda dinamica e proiettata verso il futuro. Un esempio virtuoso di come il Made in Italy possa esprimersi non solo attraverso prodotti e servizi, ma anche attraverso organizzazione, capacità imprenditoriale e innovazione.

Il riconoscimento assume inoltre un valore simbolico per la Calabria, terra di origine dei protagonisti, che ancora una volta dimostra di essere fucina di talenti capaci di distinguersi e lasciare il segno anche oltre i confini regionali. Una Calabria che “fa la differenza”, grazie a imprenditori determinati che portano avanti con orgoglio i valori del lavoro, della competenza e della crescita.

La premiazione del 15 aprile ha così celebrato non solo il successo di Altrama Italia, ma anche il contributo concreto di imprenditori che rappresentano al meglio l’eccellenza italiana nel mondo, rafforzando l’immagine di un Paese capace di innovare e competere ai massimi livelli.