Per l’emittente pugliese c’è sul tavolo un’offerta da 17 milioni, il canale piemontese è stato acquisito dal gruppo Altair. Non si tratta di casi isolati, Le emittenti con una comunità fidelizzata, informazione propria e radicamento territoriale sono sempre più viste come piattaforme di sviluppo

Il mondo dell’informazione, nell’epoca del digitale, è in continuo movimento. Ma restano alcuni punti saldi. Fra questi il grande valore delle realtà televisive radicate, dotate di una forte identità territoriale e di una solida credibilità informativa che iniziano ad essere appetibili da vecchi e nuovi investitori. Da ultimo lo dimostra il caso dell'acquisizione della storica emittente piemontese VCO Azzurra TV da parte del Gruppo Altair, segnando il passaggio di proprietà dalla famiglia Zuccari dopo oltre quarant'anni di attività.

Il Gruppo Altair è una realtà industriale multisettoriale (attiva in comparti come energia, turismo, servizi funerari, fitness e food) con oltre 1000 dipendenti e una presenza in 14 regioni italiane. L'operazione punta a trasformare la TV locale da semplice canale televisivo in un hub territoriale di comunicazione integrata. Il progetto di Altair mira ad ampliare i contenuti e i servizi digitali (web, social, video), mantenendo però la continuità della testata e l'autonomia professionale dei giornalisti e tecnici Non si tratta di un caso isolato. Il gruppo pugliese Ladisa ha presentato un'offerta vincolante di circa 17 milioni di euro per l'acquisizione di Telenorba.

Questi due episodi sembrano smentire il luogo comune della crisi della tv generalista. Questa affermazione in realtà è troppo superficiale. Nonostante Telenorba e VCO Azzurra TV abbiano dimensioni diverse (la prima è un leader regionale, la seconda una realtà provinciale), la logica degli investitori è la stessa: valorizzare il capitale immateriale fatto di fiducia, prossimità e relazioni con il tessuto economico locale. Le emittenti radicate possiedono un patrimonio di fiducia, prossimità e memoria costruito in decenni di attività. Questo legame crea una relazione quotidiana consolidata con cittadini, imprese e istituzioni, rendendo l'emittente una fonte informativa autorevole e abituale. C’è da aggiungere che un'emittente radicata funge da "infrastruttura mediale" capace di accompagnare lo sviluppo economico locale, il turismo e i servizi. Ad esempio, l'acquisizione di VCO Azzurra TV da parte del Gruppo Altair è legata al valore economico del nord Piemonte (oltre 40 miliardi di euro), dove la TV può agire come volano per le imprese e le amministrazioni pubbliche.

In entrambe le acquisizioni, l'obiettivo è trasformare l'emittente in un hub di comunicazione, superando il concetto di semplice canale televisivo per diventare una piattaforma capace di generare contenuti multimediali e servizi per il territorio.

Le TV senza identità faticano a trasformarsi in piattaforme multimediali perché non hanno una community consolidata su cui fare leva per ampliare i propri servizi e modelli di business. Un'emittente senza una chiara identità, priva di informazione propria e radicamento, finisce per valere poco più della sua infrastruttura tecnica. Beni materiali il cui valore è destinato a deperire nel tempo. Non viene quindi considerata un asset strategico dai grandi investitori perché non presidia una relazione quotidiana con il pubblico o il sistema produttivo.

In sintesi, il radicamento crea un circolo virtuoso in cui la fiducia del pubblico genera autorevolezza informativa, la quale si traduce in valore commerciale e, di conseguenza, in un forte interesse degli investitori. Chi non si adegua a questi standard attraverso investimenti in tecnologia e capitale umano, rischia di rimanere definitivamente fuori dal mercato.