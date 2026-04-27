Trasformare seimila metri quadrati di terreno in uno spazio di condivisione, benessere e agricoltura biologica. È l'obiettivo di 'Bio salute', l'iniziativa promossa da Francesco Incoronato, cittadino di San Marco Argentano (Cosenza) e residente negli Stati Uniti da dieci anni, che ha deciso di mettere a disposizione della comunità un'ampia area coltivabile per la realizzazione di un orto comune. Il progetto si rivolge a tutti i cittadini che, pur non possedendo un terreno di proprietà, desiderano coltivare e consumare ortaggi freschi e biologici, favorendo al contempo lo scambio di conoscenze agricole e la socialità.

Ogni aderente disporrà di una propria porzione di terra da gestire in un'ottica di mutuo aiuto, condividendo attrezzi, consigli pratici e spirito di volontariato. Secondo il promotore l'iniziativa intende esportare idealmente il valore della qualità italiana, aggiungendo l'elemento dell'esperienza diretta e della soddisfazione di portare in tavola i frutti del proprio lavoro, aspetti spesso preclusi nelle grandi realtà metropolitane d'oltreoceano. Nonostante la distanza, Incoronato sottolinea l'importanza di rendere fruttuosa la terra delle proprie radici, offrendo alla cittadinanza un'opportunità concreta per investire nella prevenzione e nella salute attraverso una sana alimentazione.