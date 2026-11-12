64,9 milioni di euro per quattro interventi in Calabria, con la sicurezza dell'approvvigionamento di Crotone e il recupero degli invasi tra le priorità. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha presentato questa mattina, nel corso della Cabina di regia per la crisi idrica, i finanziamenti previsti dal secondo stralcio del Pniissi, il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. «La quota principale, 34,42 milioni, sostiene - spiega un comunicato del ministero - il nuovo tratto terminale della condotta Calusia-Crotone, dal partitore Praticello al potabilizzatore Neto. Un collegamento decisivo per l'acqua - spiega un comunicato - destinata alla città, dove le rotture delle adduzioni hanno provocato interruzioni del servizio e disagi ai cittadini. Altri 5,35 milioni riguardano il primo stralcio di sicurezza della diga Farneto del Principe, nel Cosentino, e 4,86 milioni il collegamento tra gli impianti irrigui Turrina e Angitola, con una vasca di compenso. Ai 44,63 milioni di nuovi finanziamenti si aggiungono 20,27 milioni per riproporre il finanziamento della diga sul Lordo, a Siderno, già selezionata nel primo stralcio: messa in sicurezza dell'accesso alla camera di manovra delle paratoie e ripristino della funzionalità dell'invaso. Salvini rafforza l'impegno per garantire acqua a cittadini e imprese calabresi, intervenendo su una condotta strategica per Crotone, sulla sicurezza delle dighe e sull'affidabilità delle reti al servizio dei territori. Le opere per la Calabria rientrano nel piano nazionale da 896,5 milioni per 59 interventi. Il Pniissi supera così 1,62 miliardi; considerando anche Pnrr e Sfniissi, le risorse in campo per le infrastrutture idriche superano 6,5 miliardi di euro. Il percorso - si legge in conclusione - prosegue con l'intesa in Conferenza Unificata e il decreto di ripartizione, quindi con le convenzioni con i soggetti attuatori».