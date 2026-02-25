Il cantautore calabrese Alfredo Bruno è tra gli autori del brano in gara al Festival, che si è piazzato nella top 5 della prima serata. Una ballata dedicata alla madre di Brancale, con la quale l’artista condivide un rapporto di profonda amicizia oltre che professionale

Dal cuore della Calabria al prestigioso palco dell’Ariston, il percorso di Fiat131 ha la forma concreta dei sogni coltivati in provincia e trasformati in scrittura. Il cantautore, originario di Arcavacata – frazione universitaria di Rende, in provincia di Cosenza – è tra gli autori di “Qui con me”, il brano con cui Serena Brancale è in gara al Festival di Sanremo 2026.

Classe 1993, all’anagrafe Alfredo Bruno, deve il suo nome d’arte alla Fiat 131 del nonno: un omaggio intimo, domestico, che racconta molto della sua poetica. In quell’auto ascoltava i grandi del cantautorato italiano, assorbendo melodie e parole che negli anni si sarebbero sedimentate in uno stile personale, malinconico ma contemporaneo, capace di intrecciare tradizione e sonorità più attuali.

Il pubblico nazionale lo aveva già conosciuto nel 2022, quando arrivò in finale a Sanremo Giovani con il brano “Pupille”. Un passaggio significativo, che ne ha certificato la maturità autoriale e la capacità di stare su un palco importante con una cifra riconoscibile.

Oggi, a distanza di qualche anno, il ritorno a Sanremo avviene dietro le quinte, ma con un peso specifico rilevante: la firma su un brano tra i più intensi di questa edizione. “Qui con me”, infatti, ha già lasciato il segno: nella prima serata del Festival è entrata nella top 5 secondo la votazione della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, un risultato che ne conferma l’impatto critico e la forza espressiva. Il brano tornerà sul palco domani, giovedì 26 febbraio, per una nuova esibizione che potrebbe consolidarne il percorso in gara.

La canzone è una lettera d’amore dedicata alla madre di Brancale, scomparsa nel 2020, e nel testo esplora un legame che sopravvive alla perdita, metabolizzando il lutto dopo anni di silenzio. Come si può evincere nella strofa seguente:

“E ti parlo come se mi stessi accanto

Due gocce d’acqua non si perdono nel mare mai,

E poi guardami ma quanto ti assomiglio

Nelle mani, nell’amore che

Mettevi ogni volta nelle cose

Ed ogni giorno era sempre da festeggiare

Sono anch’io così

Noi così simili”

Ma quello tra il cantautore cosentino e Serena Brancale non è soltanto un sodalizio professionale, confermato – tra le altre cose – dall’appartenenza alla label Isola degli Artisti. Nelle scorse ore Fiat131 ha, infatti, condiviso un post dedicato all’artista, usando parole cariche di affetto: «È stata un’emozione unica, la tua voce è una carezza sul vento sul viso, il tuo cuore è una finestra aperta su un cielo infinito. Ti voglio bene Amore». Un messaggio che racconta un legame autentico, fatto di stima reciproca e complicità umana oltre che musicale.