È Tutte o Nessuna, il cortometraggio scritto da Giovanni B. Algieri e diretto da Algieri e Jonathan Elia, girato a Corigliano-Rossano con il sostegno della Calabria Film Commission e presentato a Venezia nell’ambito dell’iniziativa We Breast – Nuove frontiere terapeutiche nei tumori della mammella.

Al centro del film ci sono le difficoltà che possono separare un paziente da una terapia: burocrazia, tempi di accesso e disponibilità delle nuove cure. Un tema che in Calabria assume un significato particolare, anche alla luce delle difficoltà del sistema sanitario regionale.

A Venezia era presente anche la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo, presidente dell’Intergruppo parlamentare sulle nuove frontiere terapeutiche nei tumori della mammella. Loizzo ha sottolineato il valore del progetto e il ruolo della Calabria Film Commission, evidenziando l’importanza di portare la Calabria e le sue professionalità sulla scena nazionale e internazionale.

Il cortometraggio è interpretato, tra gli altri, da Donatella Finocchiaro, Violante Placido e William Baldwin. La produzione ha coinvolto circa 35 professionisti, oltre la metà dei quali appartenenti alle maestranze calabresi.

Una storia calabrese porta così a Venezia un problema che riguarda l’intero Paese. Perché quando una terapia esiste, ma per arrivare al paziente deve superare tempi, procedure e ostacoli burocratici, il tempo non è soltanto una questione amministrativa: è vita.

Il messaggio che arriva dalla Calabria è semplice e forte: la possibilità di curarsi non può dipendere dalla regione in cui si vive, dalle proprie disponibilità economiche o dalla capacità di affrontare la burocrazia.

Da Corigliano-Rossano a Venezia, dunque, la Calabria diventa il punto di partenza di una riflessione nazionale: quando una cura esiste, il tempo necessario per arrivarci può fare la differenza tra una possibilità e una speranza negata.