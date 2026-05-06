Il servizio sarà operativo dal 1° giugno e verrà svolto con autobus di ultima generazione, dotati di monitor informativi, wifi e sistemi avanzati di assistenza alla guida. Ecco tutte le fermate
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Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), arricchisce la propria offerta con due nuovi collegamenti notturni dalla Calabria all’Umbria e alla Toscana, entrambi attivi a partire dal 1° giugno.
Nel dettaglio, sono previsti ogni giorno autobus fra Crotone e Perugia con fermate a Torre Melissa, Cirò Marina, Torretta di Crucoli, Cariati, Mandatoriccio, Marina di Pietrapaola, Marina di Calopezzati, Mirto, Rossano, Corigliano Calabro, Cantinella, Sibari, Spezzano Albanese e Roma. Saranno inoltre attivi collegamenti quotidiani fra Catanzaro e Siena con fermate a Cosenza, Rende, Castrovillari, Lauria, Lagonegro, Sala Consilina, Eboli e Roma.
I nuovi servizi, inoltre, si integrano con l’offerta ferroviaria di Trenitalia, ampliando le possibilità di viaggio da Roma verso il Centro e il Nord Italia. I due collegamenti si inseriscono così in un più ampio progetto volto a rafforzare l’integrazione tra autobus e treno e a valorizzare i principali nodi di interscambio, a beneficio dei territori e dei viaggiatori.
Il servizio verrà svolto con autobus di ultima generazione, con la livrea rossa di Busitalia, progettati per garantire elevati standard di comfort, accessibilità e sicurezza anche nei viaggi di media e lunga percorrenza. I mezzi sono dotati di sedili reclinabili, monitor informativi, impianti di climatizzazione, Wi-Fi, prese USB, toilette e sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).
I biglietti sono già acquistabili sul sito di Trenitalia e Busitalia, tramite App, a bordo o nei punti vendita abilitati.