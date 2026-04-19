La professionista di Rosarno si sta affermando sempre più nel mondo dello spettacolo. Dopo l'esperienza al Festival di Sanremo, ha collaborato con Pio e Amedeo in "Stanno Tutti Invitati" in onda su Canale 5: «Giorni intensi e divertenti. Loro simpaticissimi e pieni di energia»

Da Rosarno, la talentuosa make up artist, Stefania Garruzzo, si sta affermando sempre più nel mondo dello spettacolo. La sua abilità nell'arte del trucco l’ha portata a lavorare con personaggi famosi in Tv. Dopo l’esperienza allo scorso Festival di Sanremo, recentemente, ha avuto l’opportunità di collaborare con il noto duo comico Pio e Amedeo durante le serate evento “Stanno Tutti Invitati”, in onda su Canale 5. Dietro le quinte, ha curato il make-up di Sal Da Vinci, Selvaggia Lucarelli e delle ballerine. Un importante passo nella carriera dell’estetista calabrese, che dimostra che con dedizione e passione è possibile raggiungere grandi traguardi.

«È stata un’esperienza molto intensa e, soprattutto, divertente - racconta ai nostri microfoni, Stefania –, perché Pio e Amedeo sono simpaticissimi e pieni di energia. L’adrenalina era molta. Sono stati giorni significativi per la crescita professionale. Il confronto con colleghi quotati ti fa perfezionare. Sono orgogliosa di questo percorso intrapreso con Paolo Demaria & Patrizia Anno in partnership con B.R.S Italia. Loro mi chiamano a partecipare ad eventi in tutta Italia. Ma resto con i piedi per terra. Sempre grata alle mie clienti del centro estetico di Rosarno e alla mia comunità. Rimango sempre me stessa, legata alle mie origini e alla mia terra».