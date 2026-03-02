La professionista di Rosarno si conferma ancora una volta una figura chiave nei backstage degli eventi più prestigiosi d’Italia: «Ci sono traguardi che arrivano dopo anni di lavoro silenzioso, studio, sacrifici e tanta passione»

Un talento che non conosce confini e che brilla tra i protagonisti della musica italiana.

Stefania Garruzzo, nota truccatrice ed estetista calabrese, si conferma ancora una volta una figura chiave nei backstage degli eventi più prestigiosi a livello nazionale. Dal maestoso palco dell’Arena di Verona durante l’evento Rtl, all’ultima grande emozione che arriva direttamente dal Festival di Sanremo, dove Stefania, nella serata cover, si è presa cura del look di Alfa, il giovane cantautore che in carriera ha scalato le classifiche conquistando il primo posto con il suo tormentone “A me mi piace”. Dal 26 al 28 febbraio la professionista di Rosarno è stata presente a Sanremo 2026 in veste di Make-up Artist.

«Ho avuto il piacere di preparare Alfa per il palco. Energia, musica e vibrazioni vere», ha raccontato Stefania sui social, sottolineando come «ogni dettaglio e ogni sguardo raccontino una storia» e «ci sono traguardi che arrivano dopo anni di lavoro silenzioso, studio, sacrifici e tanta passione».

La sua presenza nello staff di professionisti guidato da Paolo Demaria & Patrizia Anno, in partnership con Brs Italia, testimonia un livello di eccellenza ormai riconosciuto nel settore. Ciò che rende Stefania Garruzzo così amata dai vip non è solo la sua perizia tecnica, ma la sua filosofia, un'estetica della semplicità. In un mondo spesso fatto di eccessi, Stefania riesce a esaltare la naturalezza dei volti, creando look che brillano sotto i riflettori senza mai risultare artificiali. La sua partecipazione costante ai grandi eventi dimostra che con determinazione e passione si possono raggiungere i palchi più ambiti, partendo dalle proprie radici per arrivare a truccare le icone della musica contemporanea. Il suo contributo al Festival non è solo un traguardo personale, ma rappresenta un vero e proprio vanto per tutta la comunità orgogliosa di vedere una delle proprie figlie rappresentare la regione in un evento così prestigioso. Un simbolo di speranza e aspirazione per molti giovani calabresi, che dimostra che ogni sogno può diventare realtà.