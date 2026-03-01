Sal Da Vinci con 'Per sempre sì' vince Sanremo 2026. Al secondo posto Sayf con 'Tu mi piaci tanto', al terzo Ditonellapiaga con 'Che fastidio!'. Quarta Arisa con 'Magica favola', quinti Fedez & Masini con 'Male necessario'.

Ecco la classifica finale dal 6/o posto al 30/mo di Sanremo 2026.

6 - NAYT "Prima che"

7 - FULMINACCI "Stupida fortuna"

8 - ERMAL META "Stella stellina"

9 - SERENA BRANCALE "Qui con me"

10 - TOMMASO PARADISO "I romantici"

11 - LDA & AKA 7EVEN "Poesie clandestine"

12 - LUCHÈ "Labirinto"

13 - BAMBOLE DI PEZZA "Resta con me"

14 - LEVANTE "Sei tu"

15 - J-AX "Italia starter pack"

16 - TREDICI PIETRO "Uomo che cade"

17 - SAMURAI JAY "Ossessione"

18 - RAF "Ora e per sempre"

19 - MALIKA AYANE "Animali notturni"

20 - ENRICO NIGIOTTI "Ogni volta che non so volare"

21 - MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE "La felicità e basta"

22 - MICHELE BRAVI "Prima o poi"

23 - FRANCESCO RENGA "Il meglio di me"

24 - PATTY PRAVO "Opera"

25 - CHIELLO "Ti penso sempre"

26 - ELETTRA LAMBORGHINI "Voilà"

27 - DARGEN D'AMICO "AI AI"

28 - LEO GASSMANN "Naturale"

29 - MARA SATTEI "Le cose che non sai di me"

30 - EDDIE BROCK "Avvoltoi"

I premi

Fulminacci ha vinto il premio della critica Mia Martini a Sanremo 2026: l'autore di ‘Stupida Sfortuna’ è stato premiato durante la finale della kermesse. Serena Brancale si è aggiudicata il Premio Sala Stampa Lucio Dalla: con il brano 'Qui con me' si è aggiudicata il riconoscimento della sala stampa Radio-TV Web. Fedez e Masini hanno vinto il premio Sergio Bardotti per miglior testo di Sanremo 2026 per il brano 'Male necessario'.

Con il brano 'Che Fastidio!' Ditonellapiaga ha vinto il premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi. Il riconoscimento è votato dai professori dell’orchestra. Serena Brancale si è aggiudicata anche il ‘Premio Tim’. L’artista è risultata la più votata dal pubblico tra i cantanti in gara, attraverso i social Tim e l’App My Tim.