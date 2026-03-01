Sal Da Vinci, con “Per me si” ha vinto la 76esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Carlo Conti insieme a Laura Pausini. Il verdetto è arrivato al termine della serata finale al Teatro Ariston, dopo una settimana di musica, ospiti e grandi emozioni.

Al secondo posto si è classificato Sayf, mentre il terzo gradino del podio è andato a Ditonellapiaga con “Che fastidio”. La classifica finale è stata determinata dal voto congiunto della sala stampa, della giuria delle radio e del televoto del pubblico.

Il brano vincitore, “Per me si”, ha conquistato il favore del pubblico da casa e della critica. Con questa vittoria, Sal Da Vinci ha dunque la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026.

Il premio “Mia Martini” è andato a Fulminacci, mentre il premio Sala Stampa “Lucio Dalla” è stato assegnato a Serena Brancale. Inoltre, il premio Sergio Bardotti per il miglior testo se lo sono aggiudicati Fedez e Marco Masini. Infine il premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale è andato a Ditonellapiaga.