Il 9 ottobre all’Agriturismo Costantino di Maida esperti e operatori si confronteranno su mobilità dolce, outdoor e destagionalizzazione

Trasformare ciclovie, cammini, piccoli borghi, enogastronomia ed esperienze outdoor in occasioni concrete di sviluppo economico durante tutto l’anno. È questo l’obiettivo del forum “Il futuro del turismo è lento”, in programma venerdì 9 ottobre all’Agriturismo Costantino di Maida, in provincia di Catanzaro, promosso da Calabria Straordinaria nell’ambito del Green Road Award in Tour, lo spin-off itinerante dell’Oscar Italiano del Cicloturismo dedicato alle opportunità della mobilità dolce e del turismo esperienziale. Al centro dell’incontro ci saranno le strategie per intercettare nuovi flussi turistici e rendere più competitiva l’offerta calabrese anche oltre la stagione estiva, coinvolgendo operatori e territori nella costruzione di prodotti e servizi destinati alla media e bassa stagione.

«Il turismo lento rappresenta una delle opportunità più concrete per valorizzare il patrimonio della Calabria lungo tutto l’arco dell’anno e generare nuove occasioni di sviluppo per i territori», afferma Roberto Cosentino, dirigente generale del Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale della Regione Calabria. Secondo Cosentino, i riconoscimenti ottenuti dalla Calabria negli ultimi anni confermano «una strada credibile e competitiva», ma ora occorre «coinvolgere sempre di più gli operatori nella costruzione di prodotti, servizi ed esperienze capaci di attrarre visitatori in tutte le stagioni».

L'appuntamento si rivolge in particolare a strutture ricettive, agriturismi, guide, tour operator, operatori outdoor, ristoratori, produttori, associazioni e amministratori locali, con l'obiettivo di favorire il confronto e la nascita di nuove collaborazioni lungo la filiera turistica.

A presentare il forum sarà il giornalista e conduttore televisivo Nicola Porro. Prevista anche la partecipazione dell'assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese. Tra gli ospiti figurano Michil Costa, albergatore e ideatore della Maratona dles Dolomites, e Giancarlo Brocci, fondatore de L’Eroica, che parleranno del ruolo di eventi e progetti legati al viaggio lento nello sviluppo dei territori.

Interverranno inoltre Pierpaolo Romio, fondatore di Girolibero, Nico Capogna, Ceo di Pin Bike, e la Bike Destination Specialist Silvia Livoni, che approfondirà le opportunità legate all'economia della bicicletta per il posizionamento delle destinazioni. Il giornalista Giovanni Moro proporrà una riflessione dal titolo provocatorio “Il turismo lento non esiste”, mentre Cristiana Stradella parlerà dell'intelligenza artificiale come strumento per accrescere visibilità e competitività delle imprese turistiche.

La Calabria arriva all'appuntamento forte di alcuni riconoscimenti ottenuti nel settore, dalla vittoria della Ciclovia dei Parchi al Green Road Award 2021 fino al più recente riconoscimento assegnato al Cammino del Normanno. L'iniziativa punta quindi a rafforzare un modello turistico capace di distribuire i flussi durante l'intero anno, valorizzando mobilità dolce, natura, borghi, produzioni locali ed esperienze. La partecipazione al forum è gratuita.