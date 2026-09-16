Per anni la valigia sul letto è stata l’unica vera diagnosi prescritta a chi, tra il Pollino e la Sila, avvertiva un tuffo di troppo nel petto. Un bagaglio preparato in fretta, con dentro la paura e i biglietti dell’aereo o del treno notturno diretti a Milano, Bologna, Verona. C’era una mappa invisibile, tracciata sulle rotte della disperazione e delle risorse economiche dei singoli, che divideva il Paese tra chi poteva curarsi sotto casa e chi doveva mettersi in viaggio per farsi aprire il torace. La distanza fisica diventa, in questi casi, misura esatta dell'ingiustizia.

L'avvio della Cardiochirurgia all'ospedale Annunziata di Cosenza è certamente una notizia di cronaca sanitaria, ma nel contempo è un fatto politico e sociale che incide su una ferita aperta. Non si tratta di celebrare un nastro tagliato o di indugiare nei trionfalismi della politica locale, da sempre incline a scambiare l'ordinario per straordinario. La questione è più cruda e riguarda la sostanza di un diritto. Perché significa poter affidare le proprie valvole o le proprie coronarie a un chirurgo senza doversi prima sottoporre all'umiliazione dello sradicamento.

Un bacino di oltre settecentomila persone ha vissuto finora con una falla scoperta. La cardiologia clinica e l'emodinamica c'erano, ma quando il quadro precipitava o richiedeva l'atto operatorio ad alta complessità, il sistema si fermava. Chi aveva i mezzi organizzava la trasferta al Nord, cercava l'appoggio di un parente emigrato anni prima, pagava alberghi e consulenze private. Chi non li aveva, restava indietro. La mobilità sanitaria verso il settentrione, che per la sola branca cardiochirurgica cosentina drenava circa dieci milioni di euro all’anno dalle casse regionali (una fetta consistente del ben più vasto ed emorragico saldo negativo calabrese), ha funzionato per decenni come un meccanismo di redistribuzione al contrario. Denaro pubblico calabrese che andava ad alimentare i bilanci della sanità del Nord, mentre il presidio locale restava monco, costretto a trasferire anche i casi che si sarebbero potuti risolvere in corsia.

Invertire questa rotta richiede qualcosa in più di qualche sala operatoria rimodernata. Richiede capitale umano, credibilità, scuola. Ed è qui che l'innesto dell'Università della Calabria cambia la natura dell'operazione, conferendo al reparto una diretta valenza universitaria. La presa in carico della cattedra di chirurgia cardiaca da parte del primario Luca Weltert e l'ingaggio di un professore straordinario come Daniele Maselli, chiamato a portare in dote un'esperienza trentennale nella cardiochirurgia endoscopica e mininvasiva, introducono un elemento che al Sud è spesso mancato: la visione di lungo periodo. Un reparto non vive della presenza solitaria di un clinico illuminato. Vive se attorno a quella cattedra si forma una generazione di giovani chirurghi, ricercatori e infermieri specializzati capaci di raccoglierne l'eredità. Persone che decidono di rimanere perché vedono la possibilità di un percorso professionale e scientifico dignitoso, senza dover per forza cercare legittimazione altrove.

Osservare questo processo significa guardare dentro le dinamiche di un territorio che per troppo tempo si è abituato all'idea dell'inevitabile decadenza. Lo stigma che grava sulla sanità calabrese non è un'invenzione dei giornali, ma il frutto di decenni di gestione sconsiderata, commissariamenti e clientelismi. Ma lo stigma produce anche un danno psicologico collettivo: la convinzione che nulla possa mai davvero funzionare. Quando i cittadini smettono di credere che il proprio ospedale possa salvar loro la vita, si spezza il patto di cittadinanza.

Attivare una struttura in grado di effettuare interventi complessi di rivascolarizzazione miocardica o di riparazione valvolare nello stesso luogo in cui le persone vivono e soffrono, significa riaprire quella frattura. Significa dire a un paziente che la sua speranza di sopravvivenza non dipende dal codice postale stampato sulla carta d'identità.

Il punto ora non è contare i primi tre interventi riusciti, che pure appartengono alla cronaca e al sollievo delle prime famiglie coinvolte. Il punto è la tenuta della rete. La cardiochirurgia non è un'isola autosufficiente. Per funzionare davvero ha bisogno che attorno a sé giri una macchina complessa e senza sbavature che va dai servizi di emergenza-urgenza alle terapie intensive, fino alla riabilitazione. Se uno solo di questi anelli cede, la cattedrale nel deserto rischia di tornare a essere una tentazione latente.

I dieci milioni di euro che prima prendevano la via del Nord devono diventare la misura di ciò che si può ricostruire in casa. Ma la vera partita non si gioca soltanto sui bilanci. Si gioca nella percezione quotidiana delle persone, nella fine di quei pellegrinaggi familiari che per generazioni hanno accompagnato le malattie più gravi.

La scommessa lanciata tra le corsie dell'Annunziata e le aule di Arcavacata misura la capacità di una comunità di darsi una risposta da sola. Senza attendere deleghe esterne, senza rassegnarsi al ruolo di perenne periferia dell'impero assistenziale. Resta da vedere se la politica saprà proteggere questo granello di competenza dalle solite logiche di appartenenza. Perché il cuore, quando si ferma, non aspetta i tempi delle delibere né le convenienze dei partiti.



*Documentarista