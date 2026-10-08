Dall’8 al 10 ottobre, a Curinga, INNOWEEK 2026 porta in scena tecnologie per salute, prevenzione, assistenza e benessere, mettendo in connessione startup, investitori, imprese e ricerca

Un gemello digitale 3D costruito sui dati del paziente per aiutare i chirurghi a pianificare un intervento. Un robot che controlla autonomamente la qualità dell’aria nelle strutture sanitarie. Un “naso elettronico” per la diagnostica. Intelligenza artificiale che trasforma i dati raccolti dai dispositivi degli anziani in indicatori di rischio geriatrico. Piattaforme per caregiver, strumenti per individuare precocemente il tumore alla prostata, esoscheletri, telemedicina e nuove soluzioni per la nutrizione.

Sono alcune delle tecnologie che arriveranno in Calabria con lo SpinUp Award 2026, la business competition di INNOWEEK 2026 – The Longevity Era, in programma dall’8 al 10 ottobre al Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria di Curinga.

La settima edizione dello SpinUp Award mette al centro 60 startup e scaleup, distribuite su tre giornate di competition, con l’obiettivo di far incontrare chi sviluppa nuove tecnologie con investitori, imprese, ricercatori ed esperti. Dopo i pitch, il programma prevede incontri B2B tra le aziende selezionate e i potenziali partner finanziari e industriali.

Dalla salute degli anziani ai gemelli digitali

Il ventaglio delle soluzioni dà una misura concreta di quanto la Longevity Economy stia diventando un mercato trasversale.

Cocooners, ad esempio, ha costruito una piattaforma di membership dedicata agli over 55 che integra community, viaggi, eventi e un assistente basato sull’intelligenza artificiale. InnovaLab, startup pugliese, porterà invece Nuvola, una piattaforma nata per aumentare sicurezza e autonomia delle persone anziane fragili, con particolare attenzione alla sarcopenia.

Sul fronte medicale HUVANT sviluppa una piattaforma basata sull’AI capace di generare gemelli digitali 3D specifici del paziente a supporto della pianificazione chirurgica; LifeCare lavora sulla prevenzione cardiovascolare attraverso telemedicina e specialisti; FIDELIOMED porta la diagnostica vicino al paziente e utilizza l’anemia come segnale precoce per orientare interventi e percorsi di cura.

NIB biotec, spin-off nato dalla ricerca dell’Università di Torino, lavora invece su test urinari per rendere più rapido e standardizzato il percorso diagnostico del tumore alla prostata. ISR Technology sta sviluppando IStemRewind, una piattaforma brevettata che processa il tessuto adiposo dello stesso paziente per recuperare cellule e fattori biologici da utilizzare nella medicina rigenerativa.

AI, robotica e assistenza diventano servizi della longevità

Una parte significativa dei progetti usa l’intelligenza artificiale per trasformare dati e sensori in servizi.

Longevia analizza quotidianamente i dati prodotti dai dispositivi utilizzati dagli anziani e li traduce in sei indicatori di rischio geriatrico e in un Longevity Score. Magic Vision sviluppa invece un sistema di monitoraggio “invisibile” per individuare autonomamente situazioni critiche nelle persone a rischio.

ROBOPURE, progetto deep-tech di Netove, porta l’AI negli ambienti di cura attraverso un robot mobile che misura, gestisce e documenta la qualità dell’aria e attraverso Sentinel, un dispositivo capace di dialogare con gli impianti di ventilazione esistenti. Salute360 utilizza l’intelligenza artificiale per accompagnare il paziente lungo il percorso sanitario: dalla comprensione di una prescrizione alla ricerca e prenotazione di un servizio fino alla consegna del farmaco.

A queste soluzioni si aggiungono PrimeThink, piattaforma AI collaborativa per le imprese; Mitus AI, che analizza il movimento articolare partendo dai video; e Myndoor, che lavora sul wellbeing aziendale attraverso strumenti digitali, analytics e supporto psicologico.

Diagnostica, caregiver e mobilità

La seconda giornata porterà sul palco altre declinazioni della Silver & Longevity Economy.

Beforemed ha realizzato BioVOCs, un “naso elettronico” brevettato basato sulla volabolometria clinica. BM Diagnostics sviluppa dispositivi diagnostici basati sulla tecnologia lateral flow pensati per essere utilizzati anche fuori dalle strutture sanitarie, mentre Doctorium consente di effettuare televisite e richiedere second opinion a specialisti.

Liane si concentra invece su chi ogni giorno presta assistenza a un familiare, mettendo in contatto i caregiver con assistenti domiciliari qualificati, psicologi e altre risorse professionali. Nemira Technology sviluppa strumenti digitali per persone con disturbi della memoria e per chi se ne prende cura. ISILIMB lavora per rendere più accessibili le soluzioni per la mobilità degli amputati, mentre Zeta Industries sviluppa esoscheletri: tra questi Vertex, pensato per il training e la fisioterapia cervicale.

Sul fronte delle scienze della vita, HUVA by Isinnova studia molecole bioattive di origine vegetale e biomarcatori della longevità; MedLongevity Biotech aiuta aziende agroalimentari e nutraceutiche a validare scientificamente il potenziale pro-longevity dei propri prodotti.

Dal senior living alla prevenzione personalizzata

Sabato 10 ottobre la competition proseguirà con nuove imprese internazionali e italiane.

DOM-INO LABS progetta tecnologie assistive che integrano sensoristica e intelligenza artificiale per migliorare la cura delle persone fragili e ridurre il carico dei caregiver. Icarus Technology porta invece nei servizi sanitari un assistente vocale AI capace di rispondere alle chiamate dei pazienti e sintetizzarne le richieste.

Sensia lavora sui dati già prodotti dai wearable, trasformandoli attraverso un proprio modello di intelligenza artificiale in indicatori relativi a stato cognitivo, emozioni e stress mentale. SPM Medica sviluppa una piattaforma AI che punta a mettere in connessione pazienti, medici e sistema sanitario.

C’è poi Vitalyo, dispositivo indossabile in sviluppo pensato anche per anziani poco inclini all’utilizzo dello smartphone, con controllo vocale e AI per individuare variazioni nelle abitudini quotidiane. Unlock Puglia affronta la longevità dal punto di vista dell’abitare e del territorio, accompagnando cittadini stranieri, in particolare senior, che scelgono la Puglia per trascorrere la pensione. YUKI utilizza segnali biologici, dati comportamentali e indicatori fisiologici per costruire protocolli personalizzati orientati alla prevenzione.

Anche agroalimentare e nutrizione entrano nel nuovo mercato della longevità. NUHPRO sviluppa soluzioni Food as Medicine dedicate, tra l’altro, a intolleranze, nutrizione funzionale e healthy aging; Infusi di Calabria porta Zestiny, bevanda funzionale mediterranea realizzata con agrumi calabresi, senza zucchero e con polifenoli naturali; TuMangi utilizza l’AI per rendere più efficiente la gestione degli approvvigionamenti e valorizzare le produzioni agroalimentari calabresi.

Lo SpinUp Award come ponte tra innovazione e capitale

L’obiettivo della competition è portare queste tecnologie fuori dalla dimensione del semplice pitch. Dopo le presentazioni, ogni giornata prevede incontri individuali tra startup, PMI e investitori, creando un confronto diretto su investimenti, partnership industriali, ricerca e possibilità di sviluppo commerciale. Il format SpinUp Award nasce nel 2015 proprio per mettere in relazione startup, spin-off e scaleup con il sistema dell’innovazione e del capitale.

«SpinUp Award, come dice il nome, nasce per creare un vero e proprio vortice dell’innovazione nel Mediterraneo, capace di connettere startup, imprese, investitori, territori e persone. Quest’anno superiamo i dieci anni di attività, ma la spinta non si ferma: con INNOWEEK vogliamo trasformarlo in una piattaforma capace di generare connessioni, progetti e nuove imprese», spiega Antonio Prigiobbo, Founder di NAStartUp e co-autore del format INNOWEEK 2026 con Angelo Marra e Vito Caruso.

INNOWEEK 2026 si svolgerà dall’8 al 10 ottobre a Curinga, in provincia di Catanzaro. Le tre sessioni dello SpinUp Award partiranno ogni giorno alle 14.30.

Organizzazione e patrocini

INNOWEEK 2026 è promosso dall’associazione Reboot, con Fincalabra in qualità di coorganizzatore.

Sostengono la manifestazione Intesa Sanpaolo, Refin London, Rubino Innovation Chain, Fincalabra e Regione Calabria.

INNOWEEK 2026 ha inoltre ottenuto l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo e il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, ICE, RAI, Confindustria Reggio Calabria, AISCRIS, StartupBusiness e NAStartUp.

Come partecipare

La partecipazione a INNOWEEK 2026 è gratuita previa registrazione.