Si è tenuto a Soverato, all’anfiteatro del Teatro sul mare, l’evento dimostrativo del volo dei droni antincendio “Il futuro si alza in volo”, dedicato alle scuole superiori. Alla giornata hanno partecipato gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico “Malafarina”, dell’Istituto di Istruzione superiore “Guarasci-Calabretta” e dell’Istituto alberghiero. Per la Regione Calabria erano presenti il dirigente settore 3 Uoa Forestazione e coordinatore Aib, Raffaele Mangiardi, e il funzionario settore 3 Uoa Forestazione, Marco Angilletti.

Nel corso dell’evento è stato sottolineato come la lotta agli incendi, tra prevenzione e innovazione, sia diventata best practice riconosciuta a livello internazionale, citando anche la recente partecipazione di una delegazione del dipartimento ad Atene al “2nd Exchange and training meeting” (Etm2) nell’ambito del progetto “Fire-Scene – Advancing wildfire Civil Protection scenarios into risk planning and governance”.

Mangiardi ha descritto le attività della Regione Calabria illustrando il progetto “Tolleranza Zero” con un focus su Piano antincendio boschivo, evoluzione del sistema, squadre ed Enti coinvolti, Piattaforma gemello digitale, piattaforme e strumentazioni utilizzate e progetti in corso.

Il coordinatore degli operatori della Control room, Tommaso Merante, ha presentato la Control Room come cuore pulsante di “Tolleranza Zero” con una panoramica sull’allestimento e sull’operatività della sala che nel tempo si è evoluta occupandosi dell’ambiente in generale. Francesco Ciacco, coordinatore dei piloti dei droni, è intervenuto con un focus dimostrativo su piloti e strumentazione, includendo la simulazione di un evento di incendio dalla spiaggia in comunicazione con la Control room gestita sul posto da Merante. L’iniziativa fa parte dell’Ois “Implementazione del sistema di monitoraggio e allertamento incendi boschivi” contenuta nel Programma regionale (Pr) Calabria Fesr Fse+ 2021-2027, che prevede la realizzazione su tutto il territorio regionale di hub per droni che voleranno in modo automatico e autonomo.