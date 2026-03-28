I concorrenti della provincia di Reggio Calabria, Andrea Calopresti e Antonio Junior Mercuri, raggiunto l’ultimo step, non hanno vinto, ma con intraprendenza e simpatia hanno disputato una bella prova e hanno rappresentato la propria comunità

Sorrisi e orgoglio per la comunità. Due calabresi, di Melicucco nel reggino, Andrea Calopresti e Antonio Junior Mercuri, sono stati protagonisti nel programma televisivo, in onda alle 20:35 su Canale 9, The Cage-Prendi e Scappa, condotto da Amadeus e Giulia Salemi. Nel popolare game show, due coppie di concorrenti si sfidano rispondendo ad alcune domande e, in una lotta contro il tempo, cercano di appropriarsi di premi di diverso valore posti all’interno di una gabbia. Il tutto prima che le porte si richiudano. I due cognati della provincia di Reggio Calabria hanno gareggiato con caparbietà contro due amiche venete. Attraverso i vari round del programma, mentre uno rispondeva ai quesiti per guadagnare secondi, l’altro, in seguito, provvedeva ad acciuffare quanti più prodotti possibili. Davvero una bella gara che gli ha permesso di approdare all’atto finale. Raggiunta l’ultima manche, i due concorrenti per poco non sono riusciti a superare la soglia dei 50.000 euro per “sconfiggere la Gabbia” e portare a casa l’intero valore dei premi conquistati nel corso della serata. Non hanno vinto, ma sono tornati nella propria terra con una bellissima esperienza nel cuore. Con energia e simpatia, hanno rappresentato la comunità in una trasmissione tv nazionale e hanno meritato i complimenti del conduttore, Amadeus: «Bravi ragazzi, nulla da recriminare. Gran prova finale». Orgoglio per l’amministrazione comunale di Melicucco, che nei giorni scorsi aveva invitato tutta la cittadinanza a sintonizzarsi e a fare il tifo per loro.