Anche se l'estate è ancora nel vivo tra vacanze e alte temperature, tra un mese tutti gli studenti e le studentesse d'Italia saranno ormai già tornati tra i banchi di scuola. I primi a riprendere le lezioni saranno gli alunni della provincia autonoma di Bolzano, il 7 settembre. A seguire, giovedì 10 settembre, la campanella suonerà anche in Veneto, nella Provincia autonoma di Trento e in Valle d'Aosta. Poi, lunedì 14 settembre, toccherà agli studenti di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria.

Il giorno dopo rientreranno tra i banchi anche in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Seguono, mercoledì 16 settembre 2026, gli studenti di Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Mentre gli ultimi a tornare in classe saranno i pugliesi, giovedì 17 settembre 2026.

Quanto al termine delle lezioni, i primi ad andare in vacanza saranno gli studenti e le studentesse dell'Emilia-Romagna e delle Marche, il 5 giugno 2027. A seguire, l'8 giugno, toccherà agli alunni e alle alunne di Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Umbria e della provincia autonoma di Trento. Poi il 9 giugno l'ultima campanella dell'anno scolastico suonerà per l'Abruzzo, il Friuli Venezia Giulia, il Molise, la Valle D'Aosta.

A seguire, il 10 giugno, in Piemonte, Sicilia e Toscana.

I penultimi ad andare in vacanza saranno gli studenti veneti, il 12 giugno, e infine, il 16, quelli della provincia autonoma di Bolzano.

In quasi tutte le regioni le scuole dell'infanzia chiuderanno il 30 giugno 2027, fatta eccezione per il Friuli Venezia Giulia dove le attività termineranno il 26 giugno e la provincia autonoma di Trento, il 30 luglio.